Sthefany Brito mostra detalhes do quarto do filho caçula

Grávida do segundo filho, que se chamará Vicenzo, Sthefany Brito fez questão de mostrar todos os detalhes do quartinho do pequeno

Sthefany Brito já está em contagem regressiva para o nascimento do segundo filho, que se chamará Vicenzo. Além dele, ela e o marido Igor Raschkovsky já são pais de Antônio Enrico, de três anos.

Nesta quarta-feira, 21, a atriz fez questão de mostrar em sua conta no Instagram todos os detalhes do quartinho do pequeno, que é em tons de branco, bege e verde, e conta com uma decoração repleta de bichinhos.

A famosa posou usando um vestido branco longo e mostrou todos os cantinhos do ambiente. O berço, na cor marrom claro conta com uma decoração colorida com o nome do bebê.

"O quartinho do Vicenzo ficou pronto e eu estava super ansiosa para mostrar tudo para vocês!! Tudo ficou lindo, do nosso jeitinho e muito além do que eu sonhava", escreveu a mamãe coruja.

Expectativas

Na terça-feira, 20, Sthefany Brito aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores e a maioria das questões girou em torno da gravidez da atriz. Casada com Igor Raschkovsky, a famosa é mãe de Antônio Enrico, de três anos, e está à espera de Vicenzo, que deve nascer em breve.

Sthefany garantiu que ter mais filhos não está nos planos do casal. "A gente sempre falou de ter dois filhos. A gente queria mais um neném e o que viesse seria muito bem-vindo e seria a cerejinha do bolo. A gente está muito feliz com nosso menininho", disse ela, afirmando que não pretende tentar ter uma menina.

Além disso, a artista também confessou que sente uma mistura de sentimentos ao pensar no nascimento do caçula. "É uma mistura de me sentir a pessoa mais abençoada do mundo por ter mais um filho, por estar gerando mais uma vida. E ao mesmo tempo, eu falo 'meu Deus, eu darei conta de dois?' Dá uma angústia porque sei que o Enrico vai sentir", disse.