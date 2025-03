Nasce o primeiro filho de Ed Westwick, ator de 'Gossip Girl'

Oscar Alexander Westwick, filho de Amy Jackson e Ed Westwick, nasce após o casal anunciar a gravidez em outubro de 2024; confira as fotos!

Nesta segunda-feira, 24, o ator Ed Westwick, conhecido por interpretar Chuck Bass em Gossip Girl, compartilhou em suas redes sociais o nascimento de seu primeiro filho, Oscar Alexander Westwick, fruto de seu casamento com Amy Jackson.

“Bem-vindo ao mundo, bebê. Oscar Alexander Westwick” , escreveu Ed Westwick. Ele e Amy compartilharam algumas fotos com o filho no colo, mas optaram por não mostrar o rosto do bebê.

Muitos fãs ficaram emocionados e não pouparam elogios nos comentários. Um escreveu: "Mini chuck bass!", fazendo referência ao personagem da série. Outro usuário comentou: "Parabéns!". Até Marina Ruy Barbosa fez questão de deixar uma mensagem, acompanhada de emojis de olhos de coração.

Ed anunciou a gravidez de Amy em outubro de 2024, após a celebração do casamento. O casal havia oficializado o noivado em janeiro de 2024 e se casou sete meses depois, em uma cerimônia intimista na Itália.

Confira as fotos de boas-vindas de Oscar:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ed Westwick (@edwestwick)

Detalhes do pedido de casamento de Ed Westwick a Amy Jackson

O eterno 'Chuck Bass' fez o tão sonhado pedido de casamento, mas desta vez, não foi para 'Blair Waldorf', sua parceira romântica na série 'Gossip Girl'. Nesta segunda-feira, 29, o astro da série adolescente, Ed Westwick, surpreendeu ao anunciar que está noivo. O ator pediu a mão da namorada, a atriz Amy Jackson, durante uma viagem romântica na Suíça.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Ed abriu um álbum de fotos do momento em que pediu para oficializar a união com a namorada. Durante um passeio em uma vila suíça coberta por neve, o ator parou o tráfego de pedestres em uma ponte e se ajoelhou para propor o noivado com Amy, que apareceu emocionada nos registros.

Leia também: Estrela de 'Gossip Girl' celebra o nascimento da primeira filha: ''Além das palavras''