Astro de Gossip Girl, Ed Westwick se casa em cerimônia intimista

O eterno Chuck Bass da série Gossip Girl, o ator Ed Westwick oficializou sua união com Amy Jackson em uma cerimônia intimista na Itália. Nesta sexta-feira, 23, o artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns registros do momento especial.

Na publicação, o casal aparece chegando ao casamento em grande estilo, a bordo de um jatinho luxuoso. "Vamos lá casar, amor! Você vai precisar de mudar o teu nome no IG [perfil do Instagram], Amy. Uma noite de pizza e massa para receber a nossa família em nossa festa de casamento. A temperatura é perfeita, as vibrações [também]... vamos nessa", disse ele na legenda da publicação.

Para a data especial, a noiva apostou em um vestido reto e com detalhes de renda. Com o cabelo solto, ela acrescentou uma tiara na cabeça. Enquanto que Ed Westwick vestiu uma calça clara com uma camisa listrada em tom de azul.

Nos comentários, os internautas reagiram: "Será que ela sabe que vive o sonho do mundo inteiro?", disse uma. "Felicidades pra sempre. Te amo", comentou outra. "O vestido da Blair não era assim", brincou outra, que se referiu ao par romântico do personagem de Ed na série adolescente.

Em janeiro deste ano, Ed Westwick, surpreendeu ao anunciar seu noivado. O ator pediu a mão da namorada, a atriz Amy Jackson, durante uma viagem romântica na Suíça e compartilhou fotos do momento em seu perfil no Instagram.

Durante um passeio em uma vila suíça coberta por neve, o ator parou o tráfego de pedestres em uma ponte e se ajoelhou para propor o noivado com Amy, que apareceu emocionada nos registros. Os pombinho se conheceram em 2021 em um evento em Silverstone, na Inglaterra.