Ator de Gossip Girl, Ed Westwick vai ter um filho com Amy Jackson

Ator do seriado Gossip Girl, Ed Westwick anunciou que a esposa, Amy Jackson, está grávida do primeiro filho do casal. Veja a barriguinha dela

O ator Ed Westwick, que atuou no seriado Gossip Girl, será papai! Nesta quinta-feira, 31, ele anunciou que a esposa, a atriz Amy Jackson, está grávida. A novidade foi revelada por meio das redes sociais do casal.

Eles compartilharam um ensaio fotográfico ao ar livre e Amy exibiu sua barriguinha de grávida, que já está bem evidente. Este será o primeiro bebê do casal, mas é o segundo filho da atriz, que já é mãe de Andreas Jax, fruto do antigo relacionamento com George Panayiotou.

Vale lembrar que Amy e Ed se casaram em agosto de 2024 em uma cerimônia intimista na Itália. “A jornada apenas começou”, disse ele na época.

Os dois se conheceram em 2021, durante uma corrida e logo se identificaram por causa de preferências em comum, como a dedicação à carreira e o prazer em se divertir. Eles assumiram o romance em fevereiro de 2022.

O post do casamento

O eterno Chuck Bass da série Gossip Girl, o ator Ed Westwick oficializou sua união com Amy Jackson em uma cerimônia intimista na Itália. Em 23 de agosto de 2024, o artista usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns registros do momento especial.

Na publicação, o casal aparece chegando ao casamento em grande estilo, a bordo de um jatinho luxuoso. "Vamos lá casar, amor! Você vai precisar de mudar o teu nome no IG [perfil do Instagram], Amy. Uma noite de pizza e massa para receber a nossa família em nossa festa de casamento. A temperatura é perfeita, as vibrações [também]... vamos nessa", disse ele na legenda da publicação.

Para a data especial, a noiva apostou em um vestido reto e com detalhes de renda. Com o cabelo solto, ela acrescentou uma tiara na cabeça. Enquanto que Ed Westwick vestiu uma calça clara com uma camisa listrada em tom de azul.

Nos comentários, os internautas reagiram: "Será que ela sabe que vive o sonho do mundo inteiro?", disse uma. "Felicidades pra sempre. Te amo", comentou outra. "O vestido da Blair não era assim", brincou outra, que se referiu ao par romântico do personagem de Ed na série adolescente.