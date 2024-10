Namorada de Luan Santana, Jade Magalhães exibe o barrigão de grávida

Está crescendo! Jade Magalhães exibiu o tamanho de sua barriga de grávida enquanto espera o nascimento da primeira filha com Luan Santana

A influenciadora digital Jade Magalhães surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. Ela é a namorada do cantor Luan Santana e espera o nascimento da primeira filha deles. Discreta com a vida pessoal, a morena quase não apareceu com a barriga à mostra até agora, mas abriu uma exceção nesta segunda-feira, 7.

Jade abriu um álbum de fotos de como curtiu seus últimos dias e exibiu as novas curvas. Na primeira foto do álbum, ela apareceu só de biquíni e o tamanho da barriga de grávida chamou a atenção.

Ela e Luan serão pais de uma menina. O sexo da criança foi anunciado em um vídeo divertido do casal. Com os olhos vendados, eles pintaram as roupas um do outro com tinta rosa. Quando abriram os olhos, eles descobriram que terão uma filha.

Jade Magalhães exibe sua barriga de grávida - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Casal anunciou gravidez nas redes sociais

Nas redes sociais, Luan Santana anunciou a gravidez de Jade Magalhães ao compartilhar fotos da namorada grávida. Recentemente, ele usou seu perfil para refletir sobre a paternidade. “Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês”, disse o cantor.

“Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como meteoro da paixão, agora me veem como pai. Que doidera”, completou o sertanejo, que agradeceu o carinho dos fãs.