Nadja Haddad se derrete ao postar cliques inéditos do filho: 'Saiu de mim'

Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas de seu filho, José, fruto de seu casamento com Danilo Joan.

Nos cliques, o bebê aparece deitado na cama, usando um look azul, enquanto a mamãe sorri e mexe com ele. Na última imagem, os dois estão olhando para a câmera.

Ao dividir as fotos encantadoras, a apresentadora falou sobre como se sente por tê-lo. "Toda vez que olho para o José me admiro. Meu Deus, eu sou mãe! Saiu de mim... E toda vez que olho pra ele, só agradeço! Pois vejo, claramente, os milagres de Deus...", se derreteu a famosa na legenda.

Recentemente, Nadja aproveitou o dia de TBT para mostrar várias fotos de José usando macacões personalizados, entre eles, do Batman, de batata frita, comida japonesa, de chefe de cozinha, embalagem de salgadinho e muitos outros. "Vou fazer o #tbt MAIS FOFO do meu feed! Fofura, né?! Quero morder quando coloco esses macacões no José!", escreveu.

Confira:

Nadja Haddad revela que o filho já teve hemorragia cerebral

A apresentadora nadja Haddad contou que o filho, José, já teve uma hemorragia cerebral quando era recém-nascido. Nadja respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais e foi questionada sobre possíveis sequelas do prematuro extremo. Então, ela contou que o herdeiro tem um sinal de hematoma cerebral, mas isso não interfere na vida dele.

"O José, assim como a maioria dos bebês prematuros extremos, teve uma hemorragia cerebral quando era bem pítico. E essa hemorragia cerebral tem níveis. A do José foi o menor. É uma hemorragia que é reabsorvida pelo cérebro e que fica como hematoma cerebral. Ele tem isso e não interfere em absolutamente nada. É muito comum dos prematuros extremos", disse ela em um trecho. Saiba mais!

