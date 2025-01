Nadja Haddad revela que o filho já teve hemorragia cerebral

A apresentadora Nadja Haddad surpreende ao revelar novo detalhe sobre a saúde do filho, José, de 8 meses: ‘Fica como um hematoma cerebral’

A apresentadora Nadja Haddad revelou novas informações sobre a saúde do filho, José, de 8 meses. O menino nasceu prematuro extremo em abril de 2024 e ficou alguns meses internado na UTI Neonatal. Agora, ele já está em casa, mas segue recebendo estímulos com acompanhamento médico.

Com isso, a estrela contou que o filho já teve uma hemorragia cerebral quando era recém-nascido. Nadja respondeu perguntas dos fãs nas redes sociais e foi questionada sobre possíveis sequelas do prematuro extremo. Então, ela contou que o filho tem um sinal de hematoma cerebral, mas isso não interfere na vida dele.

"O José, assim como a maioria dos bebês prematuros extremos, teve uma hemorragia cerebral quando era bem pítico. E essa hemorragia cerebral tem níveis. A do José foi o menor. É uma hemorragia que é reabsorvida pelo cérebro e que fica como hematoma cerebral. Ele tem isso e não interfere em absolutamente nada. É muito comum dos prematuros extremos”, disse ela.

Então, ela negou que o bebê tenha alguma sequela. "Graças a Deus não temos nenhum sinal de sequela. O que não quer dizer que nos próximos exames a gente não perceba. Eu acredito que não, porque a gente já veria sinais. Mas sequelas pela prematuridade, graças a Deus, até o momento, não vimos nada. Por isso que ele passa por tantos acompanhamentos”, afirmou ela.

O bebê José faz sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional para ser estimulado e alcançar a idade cronológica. Ele está com 8 meses de nascimento, mas sua idade biológica é de 5 meses - que é o tempo que ele teria caso tivesse nascido com 9 meses de gestação.

Nadja Haddad falou da morte do filho na TV

Em participação no Teleton 2024, Nadja Haddad relembrou a dor de perder um dos filhos. "A maioria de vocês deve saber que eu, meu marido e o nosso filho, José, passamos por um período de provações. Ele passou mais tempo internado do que passou no meu ventre. Ele lutou como um verdadeiro guerreiro. A cada dia nós ficamos mais fortes, foi uma luta que me tirou muito tempo, mas que não me deu nem tempo de sofrer. Eu fiquei entre o luto e a esperança", desabafou.

"Eu entreguei um filho para Deus, e o outro que ficou aqui lutando e venceu... Agora, como mãe, eu sei que a maior dor do mundo é aquela que os nossos filhos sentem. O José está agora em casa, vendo a mamãe pela primeira vez na TV", acrescentou a apresentadora.

