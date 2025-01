Nadja Haddad encanta ao mostrar o filho com looks divertidos

A apresentadora Nadja Haddad encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques fofos do filho, José

Nadja Haddad explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques do filho, José, de nove meses, fruto de seu casamento com Danilo Joan.

A apresentadora aproveitou o dia de TBT para mostrar várias fotos do herdeiro usando macacões personalizados. Nas imagens, José aparece com vários looks fofos como do Batman, de batata frita, comida japonesa, de chefe de cozinha, embalagem de salgadinho, entre outros.

Ao dividir os cliques no feed do Instagram, Nadja se derreteu. "Vou fazer o #tbt MAIS FOFO do meu feed! Fofura, né?! Quero morder quando coloco esses macacões no José! Quero saber a opinião de vocês: qual desses looks aí mais gostaram?", escreveu a mamãe na legenda.

Os fãs ficaram encantados com o post. "Ahhh meu Deus! Fofo e lindo demais", disse uma seguidora. "É muita fofura pra um dia só", afirmou outra. "Fofo! Deus abençoe ele sempre!", falou uma fã. "Difícil escolher! Um look mais lindo que o outro. Excesso de fofura e gostosura", comentou mais uma.

Confira:

Nadja Haddad realiza sonho com a maternidade

"O meu maior sonho". É assim que Nadja Haddad define a experiência de ser mãe. Ela já era uma jornalista famosa e reconhecida pelo grande público no entretenimento, mas acabou também se tornando, para muitas mulheres, uma referência quando o assunto é maternidade. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora abre o coração ao falar das transformações em sua vida com esta fase.

"[...] Vivo hoje a mais incrível transformação! Mesmo com todas as dores que enfrentamos, me sinto plena, leve e mais feliz do que em qualquer outro momento. E sem dúvida, vivo o meu maior sonho. Reconhecer o quão poderosa nós somos por poder gerar vidas! A melhor parte é entender que fui escolhida por Deus e pelos meus filhos. É cuidar de um ser que saiu de mim, é ver de pertinho seu desenvolvimento, suas descobertas… ou seja, tem muitas partes incríveis!", analisa. Veja a entrevista completa!

