Nadja Haddad faz reflexão ao comemorar aniversário: 'Quantas transformações'

A apresentadora Nadja Haddad postou uma foto em família e fez uma reflexão sobre os momentos difíceis que enfrentou neste ano

Nadja Haddad completou 44 anos de vida nesta segunda-feira, 30, e usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre seu ano. A apresentadora deu à luz dois meninos, mas Antonio acabou morrendo. José ficou meses internado e deixou o hospital em novembro.

Apesar dos momentos difíceis que enfrentou, Nadja ressaltou que esse foi 'o melhor ano da sua vida'. "Hoje completo mais um ano de vida! Quantas transformações encarei nesse último ano… foi difícil, foi sofrido, mas, sem dúvida, o melhor ano da minha vida!", disse ela ao postar uma foto com o marido, Danilo Joan, e o filho, José, que está com oito meses, e outra de sua mãe com o neto.

"Agradeço a Deus pela dádiva de ser mãe do José e do Antonio e por ter a minha mãe ao meu lado pra viver tudo isso comigo. Agradeço pelo marido maravilhoso, Danilo Joan, que faz de mim uma mulher tão feliz! Agradeço por ser filha de um Deus que me ama tanto e a Ele rendo todo meu amor! Que comece um novo tempo! Tenho certeza de que será ainda melhor…!", completou o texto.

Nadja Haddad emociona ao recordar alta do filho

Nadja Haddad usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para recordar um dia muito feliz para sua família. Ela aproveitou o dia de TBT para postar fotos do dia em que José, seu filho com o político Danilo Joan, recebeu alta hospitalar após ficar meses internado.

"191 dias orando, sem parar, para que esse dia chegasse… E foi o dia mais importante de nossas vidas! O nosso José venceu e foi recebido com chuva de amor na sua festa lá na Pro Matre com destino para a sua casa. #tbt desse registro repleto de felicidade e de agradecimentos a todos (principalmente a Deus). E que registros!!!", celebrou. Veja o post!

