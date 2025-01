Nadja Haddad revela o que fez com as roupas do filho que morreu

A apresentadora Nadja Haddad revela qual foi o destino das roupas que eram do filho Antônio, que morreu com poucos dias de vida

A apresentadora Nadja Haddad revelou qual foi a sua decisão para dar um destino para as roupas que eram do seu filho Antônio, que morreu com poucos dias de vida. Em um post nas redes sociais, ela contou que resolveu dar as roupas do bebê para outras crianças que têm o mesmo nome dele.

Inclusive, ela contou que foi ela mesma quem preparou as caixas para enviar as roupas para seus novos donos. "Nosso menino Antônio partiu. Mas antes fez intensas transformações nas nossas vidas. Eu fiz questão de espalhar o amor do Antônio para outros bebês e tudo o que levava o nome dele seguiu para amiguinhos de mesmo nome. Nosso Antônio vive, vive em cada pedacinho de amor espalhados em cada cantinho do país”, afirmou ela.

Então, Haddad refletiu sobre sua decisão. “O amor de uma mãe transcende a vida. Eu sempre vou te amar, meu anjinho… Um pedacinho do que teria sido seu foi espalhado por vários cantinhos do Brasil, para muitos outros Antônios… Fisicamente você não está por aqui, mas se faz presente nos gestos de amor!", disse ela.

Hoje em dia, Nadja Haddad é mãe de José, que passou seis meses de vida na UTI neonatal. O bebê recebeu alta hospitalar em novembro de 2024.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)

Nadja Haddad falou da morte do filho na TV

Em participação no Teleton 2024, Nadja Haddad relembrou a dor de perder um dos filhos. "A maioria de vocês deve saber que eu, meu marido e o nosso filho, José, passamos por um período de provações. Ele passou mais tempo internado do que passou no meu ventre. Ele lutou como um verdadeiro guerreiro. A cada dia nós ficamos mais fortes, foi uma luta que me tirou muito tempo, mas que não me deu nem tempo de sofrer. Eu fiquei entre o luto e a esperança", desabafou.

"Eu entreguei um filho para Deus, e o outro que ficou aqui lutando e venceu... Agora, como mãe, eu sei que a maior dor do mundo é aquela que os nossos filhos sentem. O José está agora em casa, vendo a mamãe pela primeira vez na TV", acrescentou a apresentadora.