Filha de Zezé Di Camargo e Graciele dá show de fofura em sua 1ª Páscoa

Vestida de coelho, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda dá show de fofura ao curtir sua primeira Páscoa com os pais

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de três meses, encantou ao surgir vestida de coelhinho para sua primeira Páscoa. Neste domingo, 20, a mamãe compartilhou cliques da herdeira pronta para sua estreia na data com a família e explodiu o fofurômetro.

Sorridente e muito simpática, a caçula do sertanejo deixou os internautas babando ao surgir com a fantasia e pintura de coelho no rosto. Usando a roupa, sapatinhos e até orelhas do bichinho, Clara apareceu brincando com uma cesta de ovinhos. A influenciadora digital então usou os registros para celebrar a presença da menina em sua vida.

"A primeira Páscoa da Clara! O coração da nossa família nunca esteve tão cheio de amor. Depois de tantos anos de espera, orações e fé, viver esse momento ao lado da nossa tão sonhada filha é mais do que especial, é um presente divino. A Páscoa representa renascimento, amor e a maior prova de entrega que já existiu. E hoje, mais do que nunca, celebramos com o coração grato por essa nova vida que transformou a nossa. Feliz Páscoa! Que o amor de Cristo renasça em cada lar, assim como renasceu no nosso", refletiu a empresária.

Ainda neste sábado, 19, Graciele Lacerda divertiu ao postar um vídeo do primeiro banho de bacia da bebê. É bom lembrar que, diariamente, a esposa do cantor posta fotos da garota e deixa os internautas acompanharem um pouco do dia a dia da menina. Nos últimos dias, ela mostrou como Clara já tem carisma e encantou ao exibi-la fazendo várias carinhas fofas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

