Jade Magalhães mostra sua filha e de Luan Santana vestida para a Páscoa

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou neste domingo, 20, as fotos da primeira Páscoa da filha deles, a pequena Serena, de três meses. Para a data especial, claro que a mamãe caprichou no look e escolheu uma roupa fofíssima para a herdeira.

Para combinar com a comemoração, a influenciadora digital apostou em uma peça rosa clara e com rabinho de coelho. A eleita do sertanejo ainda colocou uma touca com orelhinhas e meias com babado na bebê.

"Feliz páscoaa com muito amor", disse Jade Magalhães ao exibir Serena pronta para o evento em família e também ao mostrar um pouco da decoração da mesa do almoço.

É bom lembrar que até hoje o casal não revelou o rosto da bebê para o público. Nos últimos dias, a mamãe de primeira viagem postou uma foto deixando escapar um pouco da bochechinha da menina.

Veja como foi a primeira Páscoa da filha de Luan Santana e Jade Magalhães:

Jade Magalhães revela com quem sua filha com Luan Santana se parece mais

Em recente entrevista ao portal Leo Dias, Jade Magalhães confessou que a pequena é a cara do pai. “Ontem ela fez 3 meses, mas ela é linda, saudável, muito feliz e cheia de vida. Uma bebê muito feliz e a gente também está muito feliz porque ela realmente transformou a nossa vida, mas para muito melhor. Gente, ela é a cara do Luan, eu também acho que é a cara dele. Ela tem a minha unha da mão. Ela é linda, muito linda!”, revelou.

E ela ainda confessou sobre sair sem a filha. “É a minha primeira saída mais longa assim, à noite e acompanhando o Luan, é a primeira vez. O coração fica apertadinho (por ficar longe da Serena), é muito apertadinho”, falou ao acompanhar um show de despedida da turnê Luan City The End na noite de sábado, 29.

