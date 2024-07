Nadja Haddad celebra mesversário do filho, que está na UTI

A apresentadora Nadja Haddad celebrou os três meses do filho José, que segue internado na UTI após nascer com prematuridade extrema

Esta quinta-feira, 25, foi um dia mais do que especial para Nadja Haddad e Danilo Joan. Isso porque o pequeno José, filho do casal, completou três meses de vida.

Em seu Instagram Stories, a apresentadora mostrou que teve festinha na UTI. A famosa celebrou a data com um balão personalizado contendo o nome e idade do bebê. "Meu bebezão faz três meses hoje", escreveu a mamãe coruja.

Nadja Haddad deu à luz a gêmeos, porém no dia 18 de maio ela revelou que Antônio, o outro bebê, não resistiu e infelizmente veio a falecer.

Recentemente, ela comemorou o fato de poder amamentar o herdeiro pela primeira vez. "Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo", contou ela.

Vitória

A apresentadora Nadja Haddad usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma ótima notícia sobre o quadro de saúde de seu filho, José. O bebê, que nasceu prematuramente, finalmente saiu da incubadora quase 3 meses após o parto e já está no bercinho.

Em seu Instagram oficial, Nadja publicou um vídeo ao lado do marido, Danilo Joan, contando a novidade. Extremamente felizes, o casal revelou que o pequeno pôde vestir uma roupinha pela primeira vez.

"Excelentes notícias. Nosso José tem um monte de novidade para vocês. Gente, ele saiu da incubadora e foi para um bercinho. Está usando roupinha. Ontem, pela primeira vez, o José colocou uma roupinha", declarou a apresentadora.

Em seguida, Nadja Haddad celebrou a evolução do pequeno, que está pesando atualmente 2,55 quilos. "Para quem já pesou 380 gramas, olha o nosso milagre, está com pouco mais de 2kg e super bem. Eu contei que amamentei esses dias, é a maior emoção da minha vida. E hoje, pela primeira vez, eu troquei a fraldinha do José", disse a mamãe coruja, sem esconder a emoção.