Filho de Nadja Haddad sai da incubadora após 3 meses: 'Nosso milagre'

A apresentadora Nadja Haddad e o marido celebraram a melhora do filho, José, que estava na incubadora desde o nascimento

A apresentadora Nadja Haddad usou as redes sociais na noite de domingo, 21, para compartilhar com os seguidores uma ótima notícia sobre o quadro de saúde de seu filho, José. O bebê, que nasceu prematuramente, finalmente saiu da incubadora quase 3 meses após o parto e já está no bercinho.

Em seu Instagram oficial, Nadja publicou um vídeo ao lado do marido, Danilo Joan, contando a novidade. Extremamente felizes, o casal revelou que o pequeno pôde vestir uma roupinha pela primeira vez.

"Excelentes notícias. Nosso José tem um monte de novidade para vocês. Gente, ele saiu da incubadora e foi para um bercinho. Está usando roupinha. Ontem, pela primeira vez, o José colocou uma roupinha", declarou a apresentadora.

Em seguida, Nadja Haddad celebrou a evolução do pequeno, que está pesando atualmente 2,55 quilos. "Para quem já pesou 380 gramas, olha o nosso milagre, está com pouco mais de 2kg e super bem. Eu contei que amamentei esses dias, é a maior emoção da minha vida. E hoje, pela primeira vez, eu troquei a fraldinha do José", disse a mamãe coruja, sem esconder a emoção.

Para quem não acompanhou, além de José, que está internado desde o nascimento, a famosa também deu à luz Antônio, que não sobreviveu. Os gêmeos nasceram prematuros em abril deste ano.

Desde então, Nadja tem dividido com o público todas as evoluções do pequeno. Em recente entrevista à CARAS Brasil, ela celebrou a extubação do bebê e confessou que tem a fé como um dos seus pilares nos momentos de angústia: "Sem fé eu não teria forças".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Joan (@danilojoan)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Joan (@danilojoan)

Nadja Haddad amamenta o filho pela primeira vez

Nadja Haddad tem compartilhado em suas redes sociais todas as partes boas e ruins de ser uma "mãe de UTI". A apresentadora, que é casada com Danilo Joan, deu à luz aos filhos gêmeos José e Antônio no final de abril, porém os bebês nasceram muito prematuros e Antônio não resistiu. Desde então, José segue internado na UTI.

Porém, a famosa teve um momento mais do que emocionante ao tentar amamentar o pequeno pela primeira vez. "Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo", contou ela no início de julho deste ano.

Apesar de ter sido por pouco tempo, Nadja se sentiu muito grata pela oportunidade. "Chorei de soluçar, chorava, orava, ria, foi a melhor sensação da minha vida. Então, se você é gestante ou mãe de um recém-nascido, amamente, é a melhor sensação da vida, é a melhor conexão que a gente tem com o bebê. Estou cada vez mais me sentindo mãe. Hoje, me sinto consagrada", concluiu.