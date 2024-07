Nadja Haddad se emociona ao tentar amamentar o filho pela primeira vez

Nadja Haddad se emocionou ao tentar amamentar o filho José pela primeira vez. O bebê, que é prematuro, nasceu no final de abril

Nadja Haddad tem compartilhado em suas redes sociais todas as partes boas e ruins de ser uma "mãe de UTI". A apresentadora, que é casada com Danilo Joan, deu à luz aos filhos gêmeos José e Antônio no final de abril, porém os bebês nasceram muito prematuros e Antônio não resistiu. Desde então, José segue internado na UTI.

Porém, a famosa teve um momento mais do que emocionante ao tentar amamentar o pequeno pela primeira vez. "Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo", contou ela em seu Instagram Stories.

Apesar de ter sido por pouco tempo, Nadja se sentiu muito grata pela oportunidade. "Chorei de soluçar, chorava, orava, ria, foi a melhor sensação da minha vida. Então, se você é gestante ou mãe de um recém-nascido, amamente, é a melhor sensação da vida, é a melhor conexão que a gente tem com o bebê. Estou cada vez mais me sentindo mãe. Hoje, me sinto consagrada", concluiu.

Vitória

Recentemente, Nadja Haddad viveu mais uma vitória após seu filho, José apresentar uma melhora em seu quadro de saúde. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela celebra a extubação do neném e confessa que tem a fé como um dos seus pilares nos momentos de angústia: "Sem fé eu não teria forças".

Desde o nascimento, no final de abril, José estava respirando por aparelhos, mas vem apresentando melhoras e foi extubado. Nadja Haddad e seu marido, Danilo Joan, estão muito felizes com a resposta que o filho está tendo.

"Ele está evoluindo muito bem, graças a Deus! Ganhando peso e se acostumando a respirar naturalmente. Estamos aliviados e felizes demais! A extubação é uma etapa muito importante diante de tudo o que o José enfrentou. É uma grande vitória", avalia Nadja.