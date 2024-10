Na reta final da gravidez, Viih Tube mostra novo ensaio de gestante: 'Ansiosa'

Aproveitando os últimos dias com o barrigão, a influenciadora Viih Tube realizou um novo ensaio fotográfico de gestante

A influenciadora digital e empresária Viih Tube está contando os dias para o nascimento de Ravi, seu segundo filho com o ex-BBB Eliezer. Aproveitando cada momento da reta final da gravidez, a famosa usou as redes sociais para compartilhar um novo ensaio de gestante.

Em seu perfil oficial no Instagram, Viih Tube mostrou alguns cliques feitos recentemente. Usando somente um tecido preto, ela colocou o barrigão para jogo e destacou as curvas reais de gravidinha. "Meu filho, eu já te amo tanto, eu tô tão ansiosa pra te conhecer", declarou a influenciadora na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas a Viih e elogiaram o novo ensaio, que ressaltou o corpo real da famosa. "Que linda, um ensaio fotográfico sem efeitos exagerados, mostrando o corpo maravilhoso da mulher gestante como é", escreveu uma internauta. "Fotos reais! Estrias, inchaço… tu é maravilhosa! Parabéns por ser exemplo de uma verdadeira maternidade e gestação", falou outra.

Vale lembrar que Viih Tube está perto de completar 37 semanas de gestação. Recentemente, a esposa de Eliezer revelou que, a partir dos próximos dias, o pequeno Ravi pode chegar a qualquer momento. Os dois já são pais de Lua, de 1 ano e meio.

"A partir de semana que vem, qualquer hora é hora, já não é mais prematuro, mais ou menos 37 semanas, e está tudo encaminhando muito bem. Estou tendo bastante contração de treinamento, que é um preparo para o parto, eu estou com o colo mais mole do que semana passada, e ele já desceu mais também", afirmou a influenciadora digital.

Confira o ensaio de gestante de Viih Tube:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube relata principais diferenças entre as duas gestações

Recentemente, a influenciadora digital Viih Tube, que está na reta final da segunda gravidez, abriu o coração e dividiu com os seguidores um breve relato sobre as duas gestações. Casada com o ex-BBB Eliezer, ela já é mãe de Lua, de 1 ano e meio.

Por meio de seus stories no Instagram, Viih abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder. Ao ser questionada se percebeu alguma diferença entre a gravidez de menino e menina, a influenciadora explicou que as gestações foram bem opostas; confira detalhes!

