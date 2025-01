Menino ou menina? Ex-A Fazenda Raissa Barbosa revela sexo do segundo filho

Grávida do segundo filho, a ex-A Fazenda Raissa Barbosa realizou um chá revelação intimista em uma live para descobrir o sexo do bebê

Ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, Raissa Barbosa realizou um chá revelação intimista na madrugada desta quarta-feira, 29, para descobrir o sexo do segundo filho. A influenciadora digital, que já é mãe de Felipe, de 15 anos, anunciou publicamente a nova gestação em dezembro de 2024.

Em seu perfil oficial no TikTok, Raissa fez uma live e descobriu junto com os seguidores que está à espera de mais um menino . No vídeo compartilhado por internautas, a ex-A Fazenda aparece sozinha enquanto revela o sexo do bebê através de um bolo com recheio azul.

Bastante emocionada, Raissa Barbosa caiu no choro ao saber o gênero do filho caçula. Até o momento, ela não contou ao público qual será o nome do herdeiro mais novo. Vale lembrar que, ao anunciar a segunda gravidez, a influenciadora pediu para que a paternidade da criança não fosse revelada.

"Caso alguém saiba quem é o pai, não divulgue, já que ele se recusou a assumir a responsabilidade", noticiou o portal 'Quem' na época dos fatos. Em 2021, Raissa fez um desabafo emocionante ao contar pela primeira vez que sofreu um aborto espontâneo de uma gestação de 6 semanas e 3 dias.

Neném da Raissa Barbosa é menino!💙 pic.twitter.com/eJ3glSkdx6 — Dudinha (@Dudatwiteira2) January 29, 2025

A participação de Raissa Barbosa em A Fazenda

Em 2023, a ex-fazendeira Raissa Barbosa falou sobre o diagnóstico de síndrome de borderline e as crises que já passou, inclusive na edição de 'A Fazenda' em que participou.

No podcast 'Achismos', apresentado por Maurício Meirelles, ela contou que já era diagnosticada com o transtorno mental antes de entrar no reality show. Ela afirma que achou que conseguiria conter as explosões por estar sendo filmada, mas não foi o caso, já que ela teve vários "surtos" na casa, quebrando objetos, batendo em portas e paredes e ofendendo participantes; confira detalhes!

