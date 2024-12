Ex-Fazenda Raissa Barbosa anuncia gravidez e diz que genitor do bebê a abandonou

A ex-participante de A Fazenda Raissa Barbosa anunciou que está grávida. Ela revelou a novidade durante uma live em seu perfil no TikTok

A ex-Fazenda Raissa Barbosaanunciou que está grávida. Ela compartilhou a novidade por meio de uma live em seu perfil no TikTok, mas não aconteceu da melhor forma. Durante o papo com os seguidores, ela contou que o genitor do bebê se recusou a assumir a paternidade.

Segundo noticiou o portal Quem, Raissa pediu para que a identidade da criança não fosse revelada. "Caso alguém saiba quem é o pai, não divulgue, já que ele se recusou a assumir a responsabilidade", reforçou.

Raissa já havia gestado outra vez

A influenciadora já havia gestado outra vez, mas sofreu um aborto espontâneo. O caso aconteceu em julho de 2021 e após a informação vazar publicamente, Raissa compartilhou uma foto em que aparece com o teste de gravidez e fez um longo desabafo sobre o momento difícil que enfrentou.

"Eu pensei muito se falava ou não sobre esse assunto, porque é uma coisa que me dói muito e eu queria guardar pra mim, porque eu já sofri e sofro demais quando lembro de tudo que aconteceu. Estou escrevendo com lágrimas nos olhos, eu estava grávida e perdi meu bebê.", iniciou ela.

Que completou: "Dia 10 de julho descobri que estava grávida, contei apenas pra minha mãe e amigas, ia esperar mais tempo pra revelar pra vocês, passei por uma situação de estresse muito forte e logo em seguida tomei a vacina e não fui pra fila preferencial pq não queria que ninguém soubesse, pq eu tinha descoberto há pouco tempo, a noite passei muito mal e não sabia o real motivo de eu ter passado tanto mal, e o motivo era a perda do meu bebe", relatou Raissa.

Ela ainda contou que foi "a pior sensação" sua vida. "Quando eu cheguei na médica no momento em que ela me atendeu, pediu ultrassonografia e o coração do meu bebê não batia mais, o saco gestacional estava alongado e a gestação de 6 semanas e 3 dias era inviável. Naquele momento eu só sabia chorar e a médica perguntou se eu queria ir pra casa ou continuar no hospital, eu preferi ir pra casa pra me despedir em casa", lamentou. Leia o desabafo completo.

Leia também: Ex-Fazenda Raissa Barbosa agradece Jojo Todynho por ajuda: ''Obrigada por se fazer presente''