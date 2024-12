Sofrimento de Raissa Barbosa abandonada grávida por ex, pode prejudicar bebê? Psicóloga opina

Ex-Fazenda foi abandonada grávida pelo namorado após revelar gestação

Raissa Barbosa (34) revelou que está grávida e foi abandonada pelo genitor do bebê que, segundo ela, se recusou a assumir a paternidade. A gestação foi confirmada às vésperas do Natal e marcada por muita emoção. A ex-Fazenda não deseja que o nome do homem passe a ser conhecido publicamente, o que a levou a pedir para que não seja divulgada a identidade do sujeito.

Em entrevista à CARAS Brasil, Anastacia Cristina Macuco Brum Barbosa, psicóloga clínica com foco em mulher, explica que a influenciadora digital está passando por um momento de grande transformação física, emocional e psicológica.

"Quando a mulher enfrenta a rejeição ou a ausência do pai do bebê, ela pode vivenciar sentimentos intensos de tristeza, rejeição, raiva e até medo do futuro. Isso pode gerar uma sobrecarga emocional, especialmente porque a gestação é também um período em que a mulher pode se sentir mais vulnerável. Há o risco de desenvolvimento de quadros de ansiedade, depressão ou até mesmo dificuldades em se conectar emocionalmente com a gestação", afirma.

Para a especialista, isso pode afetar diretamente a criança, já que as mudanças emocionais podem interferir no funcionamento do corpo da mulher. Nesses casos, a atenção com o lado psicológico deve ser reforçado.

"Há uma conexão muito profunda entre a mãe e o bebê durante a gestação. Emoções intensas, como estresse ou tristeza prolongada, podem influenciar indiretamente o bebê, uma vez que afetam a liberação de hormônios, como o cortisol no organismo da mãe. Esses hormônios podem impactar o ambiente intrauterino. No entanto, é importante reforçar que o bem-estar emocional da mãe pode ser restaurado com o devido suporte, o que beneficia tanto ela quanto o bebê", revela.

"É essencial que ela tenha uma rede de apoio sólida, seja composta por amigos, familiares ou até mesmo grupos de mães que estejam passando por experiências semelhantes. O acompanhamento psicológico também é fundamental para ajudá-la a elaborar essas emoções e a ressignificar essa experiência. Além disso, técnicas de autocuidado, como meditação, atividades físicas leves, uma alimentação equilibrada e momentos de lazer, podem ajudá-la a manter a saúde mental e emocional. Reconhecer suas emoções e se permitir vivê-las, sem se culpar, é um passo importante", complementa.

O que leva um homem a não assumir a paternidade?

Brum Barbosa explica que inúmeros fatores podem ter influenciado o ex-namorado da famosa a não reconhecer sua responsabilidade. A especialista falta de referência paterna e até questões sociais ou de caráter.

"A decisão de não assumir a paternidade pode ter várias origens, que vão desde questões emocionais e psicológicas até fatores culturais e sociais. Homens que não assumem a responsabilidade paternal podem estar lidando com imaturidade emocional, medo de mudanças ou falta de referências de paternidade saudável. Também pode haver questões ligadas a relacionamentos conflituosos ou crenças limitantes sobre seu papel como pai. Independentemente das razões, é importante que esses comportamentos sejam analisados de forma responsável, tanto para buscar soluções quanto para refletir sobre os impactos nas mulheres e nos filhos envolvidos", conclui.

