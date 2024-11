Lorena Maria exibe barrigão da primeira gravidez com MC Daniel

À espera do primeiro filho com MC Daniel, a influenciadora Lorena Maria mostrou o quanto sua barriga de grávida cresceu

A influenciadora digital e empresária Lorena Maria está radiante desde que descobriu que será mamãe! Grávida de MC Daniel, ela tem compartilhado com o público nas redes sociais cada momento da primeira gestação.

No domingo, 3, Lorena encantou os seguidores ao publicar em seus stories no Instagram uma nova foto exibindo o barrigão. Na imagem, a companheira de MC Daniel aparece deitada destacando a silhueta.

Mostrando que a barriga já está grandinha, Lorena Maria surgiu com os botões de sua calça jeans aberta. O funkeiro também dividiu com os fãs um registro especial do fim de semana do casal.

Por meio de seu Instagram oficial, MC Daniel filmou o momento em que acariciava a barriga da amada e conversava com o filho. "Meu pai faz carinho em mim porque ele sabe que eu escuto tudo", se derreteu o cantor no vídeo publicado.

Vale lembrar que Lorena Maria e Daniel estão à espera de um menino. Os dois, no entanto, ainda não revelaram publicamente qual será o nome do herdeiro.

Veja fotos da barriga de grávida de Lorena Maria:

Lorena Maria mostra barriga de grávida - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Maria (@badgallore)

Lorena Maria esclarece sobre relacionamento à distância com MC Daniel

Recentemente, Lorena Maria usou as redes sociais para detalhar a dinâmica de seu relacionamento com MC Daniel após ser questionada por um internauta sobre a ausência do funkeiro em suas publicações. À espera do primeiro filho com o cantor, a influenciadora compartilhou que eles vivem uma relação à distância.

"Moramos em estados diferentes. Tenho o meu trabalho aqui, minhas coisas, minha casa e o meu cachorro. Fico um tempo aqui e um tempo lá. Não consigo largar o Rio de Janeiro ainda", escreveu Lorena nos Stories do Instagram.

Para quem não sabe, a mamãe de primeira viagem reside na capital carioca, enquanto MC Daniel tem uma mansão em São Paulo.

Leia também: Que chique! Namorada de MC Daniel se emociona com presente dado pelo funkeiro