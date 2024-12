MC Daniel manda recado após Ludmilla descobrir que será mãe de menina

O funkeiro MC Daniel parabenizou a cantora Ludmilla, que descobriu nesta terça-feira, 16, que será mãe de uma menina com a dançarina Brunna Gonçalves

O funkeiro MC Daniel usou as redes sociais para parabenizar a cantora Ludmilla, que descobriu nesta terça-feira, 16, que espera uma menina com a dançarina Brunna Gonçalves. O artista também está à espera de seu primeiro filho, fruto de sua relação com a influenciadora Lorena Maria.

Em um post no feed do Instagram, ele compartilhou registros do chá revelação das artistas. “A espera acabou, é uma menina! Mal posso esperar para conhecer nossos herdeiros. Que nossos filhos cresçam cheios de amor, respeito e liberdade para ser quem eles quiserem ser”, declarou na legenda. Nos comentários, Ludmilla reagiu: “Te amo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Como foi o chá revelação de Ludmilla e Brunna?

Ludmilla e Brunna realizaram o chá revelação e descobriram que serão mães de uma menina. Após a contagem regressiva, que teve até com fogos, uma fumaça rosa dominou o local, demonstrando o gênero feminino.

O evento contou com a presença de celebridades como Nicole Bahls,Felipe Theodoro e Bruna Biancardi, entre outros, em uma casa de festas no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. O evento ganhou o nome de Baby Brumilla, apelido carinhoso que os fãs deram ao bebê.

Como Ludmilla e Brunna Gonçalves escolheram quem ficaria grávida?

Após anunciar a gravidez, Brunna contou que o processo para engravidar começou há mais de um ano. Segundo a dançarina, foi um período longo e demorado nos Estados Unidos, o que se tornou ainda mais complicado em razão da agenda do casal. E a decisão de quem carregaria o bebê foi tomada de forma natural.

"Depois que a gente se casou, vimos que era isso que queríamos. É o nosso maior sonho. Só falta um filhinho para a família estar completa. Eu sempre quis ser mãe e passar por todos os processos: gerar, ter barrigão, sentir o neném chutar, ter o parto normal. Já Ludmilla não se vê barriguda. Essa decisão foi fácil", detalhou a dançarina em entrevista ao jornal Extra.

Leia também: Confira a decoração do chá revelação de Ludmilla e Brunna Gonçalves no RJ