Filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, Mavie encanta ao fazer careta em fotos

O jogador de futebol Neymar voltou a compartilhar um novo registro sobre sua filha, Mavie, de um ano, que é fruto do seu relacionamento com Bruna Biancardi. Na manhã desta quinta-feira, 23, ele mostrou a pequena usando um look monocromático rosa e se divertindo ao fazer caretas para as fotos.

Os cliques foram compartilhados nos Stories do perfil do Instagram do jogador de futebol. Nas imagens, é possível notar Bruna Biancardi arrumando o cabelo da filha, que está usando uma camiseta branca e um casaco de moletom na cor rosa, com uma listra branca na parte do braço. A pequena ainda veste uma calça na mesma cor, com a mesma listra.

Mavie faz caretas em fotos (Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi mostra barriguinha da segunda gravidez com Neymar Jr

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã desta quinta-feira, 23, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto mostrando a barriguinha de grávida. Mãe da pequena Mavie, de 1 ano, ela está à espera da segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma sequência de registros após realizar os exercícios físicos do dia. Usando uma roupa confortável na cor rosa, a famosa posou sentada com a mão na barriga, que já começou a crescer. Veja a foto!

Vale lembrar que o casal contou publicamente que serão pais de mais uma menina em dezembro de 2024. O casal, que estava passando uma temporada no Brasil ao lado de familiares, realizou um chá revelação intimista em Mangaratiba, onde o craque possui uma residência.

Recentemente, Bruna revelou que, futuramente, os dois pretendem ter um terceiro herdeiro.

