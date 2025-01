Bia Miranda posa com o filho, Kaleb, após chá revelação do segundo herdeiro

A influenciadora Bia Miranda abriu um álbum de fotos com o primogênito, Kaleb, após descobrir o sexo do segundo filho

Bia Miranda usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 22, para compartilhar novos registros ao lado do filho mais velho, Kaleb, de 7 meses. O pequeno, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque, esteve presente na casa da influenciadora digital para participar do chá revelação do segundo herdeiro da jovem.

Em seu Instagram oficial, Bia publicou alguns cliques com o primogênito. Esbanjando fofura, Kaleb foi fotografado no colo da mãe logo após descobrir que ganhará uma irmã chamada Maysha. "Vai ter uma maninha, filho", escreveu a influenciadora na legenda.

Bia Miranda e o namorado, Samuel Sant'Anna, realizaram um chá revelação intimista na residência onde moram para confirmar o sexo da filha do casal. Anteriormente, a neta de consideração de Gretchen havia contado aos seguidores que desconfiava estar grávida de uma menina, uma vez que a nova gestação se mostrou bastante diferente da primeira.

"Eu acho que é menina. Como eu expliquei, estou passando muita coisa nessa gravidez que não passei na primeira, do Kaleb. Não fiquei enjoada, não fiquei com tontura, cabelo oleoso. Está nascendo acne no meu rosto, estou enjoando muito, toda hora. Ficando tonta de quase desmaiar… É muito diferente a gravidez, por isso acho que é menina", contou ela, na ocasião.

Grávida, Bia Miranda revela desejo inusitado

Ex-participante de A Fazenda 14, Bia Miranda está vivendo uma segunda gestação bem diferente da primeira. Mãe do pequeno Kaleb, de sete meses, fruto da antiga relação com DJ Buarque, a influenciadora digital está à espera da segunda filha com Samuel Sant'Anna.

Recentemente, Bia usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um desejo inusitado que surgiu em seu período de gravidez. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa contou que sentiu vontade de comer dois alimentos juntos; confira detalhes!

