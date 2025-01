Graciele Lacerda responde se planeja ter outro filho com Zezé di Camargo

Graciele Lacerda abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada se planeja ter outro filho com Zezé di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira, 22, para responder algumas curiosidades dos internautas. Dentre os questionamentos, uma pessoa quis saber se ela pretende ter outro filho com o cantor Zezé Di Camargo.

"Pretende ter outro bebê?", questionou a pessoa. A influenciadora, porém, deixou claro que ainda não tomou essa decisão. "Ainda não sei", disse ela, que já é mãe de Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro.

Storie de Graciele Lacerda (Reprodução/Instagram)

Como foi o processo para engravidar?

Vale lembrar que a gestação não ocorreu de forma natural, mas sim como resultado de uma das muitas tentativas de fertilização do casal. Recentemente, Zezé di Camargo compartilhou detalhes de como conseguiu ter a filha mesmo depois de fazer uma vasectomia durante participação no Domingão com Huck.

"Foi difícil porque o homem, quando vai fazer um filho, participa só da hora do bom, não é verdade. Que é fazer o filho. No meu caso, não. Eu sou vasectomizado há muitos anos, aí eu tive que fazer punção. E eu tive que fazer duas!",detalhou o cantor.

"Isso que é amor! Graciele, isso que é amor de verdade, olha que maravilha", reagiu Luciano. "Eu tive que fazer duas porque a primeira não deu certo, acabaram todos os...", continuou o cantor, em referência aos espermatozoides. "Aí o médico falou: 'Nós vamos ter que fazer mais uma, só que vamos fazer mais profunda'", lembrou Zezé.

"Pegou uma agulha, escolhe um [testículo]... Que tem dois. Enfia a agulha bem lá no fundo e puxa que nem uma seringa", detalhou Zezé. "Na hora, a gente não sente porque tá anestesiado. Mas uma semana depois, a gente ainda fica andando assim", finalizou Zezé, com as pernas abertas.

