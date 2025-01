Palomma Duarte encanta ao posar com dois dos três filhos

Mãe de três, a atriz Palomma Duarte compartilhou novas fotos especiais ao lado de dois dos herdeiros em um passeio em família

A atriz Palomma Duarte encantou o público na quarta-feira, 22, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros especiais em família. A artista, que atualmente está no ar em 'Garota do Momento', da TV Globo, mostrou fotos de um passeio realizado ao lado dos filhos e do marido, o ator Bruno Ferrari.

Nas imagens, Palomma foi fotografada junto com a primogênita, Maria Luiza Lui, de 29 anos, fruto da antiga relação com Renato Lui; e do caçula Antônio, de 8 anos, do atual casamento com Ferrari. Esbanjando alegria, o quarteto não poupou sorrisos para a câmera.

A postagem da famosa rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à família. "Ai que fotos maravilhosas! O Toni um pitico, que a cada dia está maior", disse uma seguidora.

"Seu coração explodindo de alegria e felicidade, o sorrisão estampado no rosto não nega", falou outra. "Vocês são lindos demais! Tem como adotar mais uma filha de 20 anos? Eu posso dormir na casa do cachorro", brincou uma terceira.

Além de Maria Luiza e Antônio, Palomma Duarte também é mãe da atriz Ana Clara Winter, de 25, da antiga união com Marcos Winter. Recentemente, a neta de Lima Duarte dividiu um álbum de fotos raras dos três filhos juntinhos em sua casa.

Palomma Duarte rebate críticas sobre sua aparência na novela

Recentemente, a atriz Palomma Duarte, que está no ar na novela Garota do Momento, trama das 6 da Globo, foi alvo de comentários e especulações sobre sua aparência nas cenas. Os internautas questionaram se ela fez algum procedimento estético, mas ela negou.

Em entrevista à Marie Claire, a estrela contou que estava inchada no início das gravações por causa dos medicamentos após uma cirurgia. Ao longo do bate-papo, Palomma ainda rebateu as especulações de que teria mexido no rosto; confira detalhes!

