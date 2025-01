Globo muda programação para homenagear Fernanda Torres após indicação ao Oscar 2025

A Globo decidiu mudou sua programação desta quinta-feira, 23, para homenagear atriz Fernanda Torres , indicada ao Oscar 2025

A Globo decidiu mudar sua programação vespertina desta quinta-feira, 23, para homenagear atriz Fernanda Torres , indicada ao Oscar 2025 como melhor atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A emissora substituiu o filme Cats e a Gatolândia'(2018) da Sessão da Tarde por um episódio especial ds série de comédia Tapas & Beijos (2011-2015), que é estrelada pela artista.

A informação foi revelada pela apresentadora Ana Maria Braga no Mais Você, logo após a artista reagir emocionada à notícia da indicação de Fernanda na premiação mais importante do cinema. O longa também concorre na categoria de Melhor filme estrangeiro e Melhor filme.

Chamada de Fernanda Torres no Globo de Ouro citou Tapas e Beijos

No início do mês, Fernanda Torres recebeu seu prêmio na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Enquanto a atriz subia ao palco da premiação, uma mensagem na tela dizia que"Torres ficou conhecida por seu trabalho na comédia, atuando na popular sitcom brasileira Tapas & Beijos", que foi traduzida para Slaps & Kisses.

A menção à série, que trazia Torres como Fátima no comando de uma loja de aluguel de vestido de noivas junto à sua amiga Sueli (Andréa Beltrão), virou assunto na web. Na rede social X, o antigo Twitter, muitos internautas brincaram com a chamada em questão. "Na minha opinião, a Fernanda Torres já merecia esse prêmio desde a atuação dela em Tapas e Beijos", disse um.

"Fernanda Torres é literalmente a única atriz a ter 'Tapas & Beijos (Slaps & Kisses)' e um Golden Globe de Melhor Atriz de Drama no currículo, logo ela é a maior da história. Boa noite", comentou outro internauta. "Quem mais além de Fernanda Torres causaria a citação em tela de 'Slaps and Kisses" e da incrível frase 'ela considera memes uma forma de arte superior'?!", disse uma terceira. “brazilian sitcom slaps & kisses” sinto muito mas isso aqui é ICÔNICO como a gente nunca viu antes", escreveu mais uma.

Quando será o Oscar 2025?

Para quem deseja assistir, a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá no dia 2 de março , em Los Angeles, na Califórnia, e será apresentada pelo comediante Conan O'Brien. Os brasileiros podem acompanhar a tramissão ao vivo do evento pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

