Galvão Bueno se declara para a esposa em data especial: 'Amor de minha vida'

O apresentador Galvão Bueno recordou quando conheceu a esposa, Desirée Soares, e se declarou ao comemorar 25 anos de união

Galvão Buenochamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 23, o apresentador completou 25 anos com sua esposa, Desirée Soares, e relembrou quando eles se conheceram.

No Instagram, o narrador esportivo compartilhou uma foto ao lado da amada e se declarou para ela. "Há 25 anos, o esporte me deu o maior dos presentes! Me trouxe a Londrina para o Pré-Olímpico de Futebol e conheci o Grande Amor de minha vida!!", contou o famoso.

Em seguida, Galvão celebrou a união deles. "Desirée, minha princesa!! Que dia abençoado!! Era uma nova vida que começava, plena de realizações, de grandes momentos, de muita parceria e acima de tudo, de muito amor", completou o texto.

No ano passado, durante uma participação no programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, no GNT, Galvão e Desirée falaram sobre como foi a primeira vez deles. "Foi em São Paulo, em um lugar que não existe mais, onde Galvão morava (um hotel de luxo) e eu tremia porque ele é muito romântico, foi perfeito!", contou a mulher do apresentador.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

Galvão Bueno celebra primeiro ano da neta Antonella

Em suas redes sociais, Galvão Bueno sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, o narrador esportivo celebrou o primeiro ano da neta Antonella.

O famoso publicou em sua conta no Instagram algumas fotos da festa de aniversário da pequena, que é filha de Leo Salgado e Ana Carolina Persuhn. "A festa foi domingo! Mas o aniversário é hoje! Parabéns para Antonella, um aninho da oitava netinha!! Vovó Desirée estava voando de felicidade!! Que Deus te abençoe princesinha. Vovô e vovó te amam", escreveu o vovô coruja na legenda da publicação. Veja a publicação!

Leia também:Galvão Bueno posta clique raro com o enteado e presta homenagem: "Te amamos"