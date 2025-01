Aline Wirley escreve bela mensagem no aniversário da filha: 'Coração gentil'

A cantora e ex-BBB Aline Wirley publicou cliques inéditos da filha, Fátima, e escreveu uma bela mensagem em seu aniversário de 11 anos

Aline Wirley usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha, Fátima. A menina, filha da cantora com o ator Igor Rickli, completou 11 anos nesta quinta-feira, 23.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 23 compartilhou várias fotos da herdeira e de momentos em família e prestou uma bela mensagem. "Um amor chamado Fátima, a metamorfose da borboleta", começou.

"Imaginem uma pequena e frágil lagartinha, sem a menor ideia do que esta por vir, precisando somente de um lugar onde pudesse em confiança viver o seu processo. Foi isso que nós vimos acontecer nesse ano tão fundamental e importante das nossas vidas. Vimos uma das transformações mais lindas acontecer diante dos nossos olhos. Nossa filha ganhou asas. As mais belas. Rara", acrescentou.

"Fátima é destemida, corajosa, forte e com um coração gentil, justo e amoroso, sempre nos surpreende com a sua capacidade de amar. Sapeca, moleca, e dona das covinhas mais lindas que eu já vi. Quando ela sorri, o mundo inteiro se ilumina. Filha, que você seja livre pra voar e explorar o mundo na certeza que estaremos sempre aqui. Você é um dos presentes mais lindos que a vida nos trouxe, e nós, sua mãe e seu pai, te amamos profundamente. Que bom que você voltou pra casa. Você está em casa. Seja feliz", completou a mamãe.

Aline e Igor também são pais de Antonio, de 10 anos, e de Will, de sete. Em dezembro do ano passado completou um ano da adoção de Fátima e Will.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Wirley (@alinewirley)

Aline Wirley faz declaração especial para Igor Rickli

A cantora Aline Wirley usou as redes sociais para publicar uma declaração bastante especial ao marido, o ator Igor Rickli. Por meio de seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 23, da TV Globo, compartilhou uma foto descontraída do casal e contou que, em breve, eles completarão 15 anos juntos.

"Sob a luz da lua cheia, fizemos planos, trocamos juras de amor e agradecemos. Em 2025, celebramos 15 anos caminhando juntos e, às vezes, parece que foi ontem que nos conhecemos. Meu amor, você me dá sorte na vida", declarou a artista. Veja a publicação!

Leia também:Ex-BBB Aline Wirley ostenta corpão sarado em fotos na Bahia