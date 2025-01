Neymar ensina hábito italiano à filha em almoço de aniversário da sogra

O jogador de futebol Neymar Jr. aparece em um vídeo registrado pela namorada, Bruna Biancardi, em que ensina hábito tradicional à Mavie, de um ano

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, decidiu compartilhar um hábito tradicional italiano com a filha, Mavie, de um ano, e ensiná-la a praticar o ato durante as refeições. Isso porque o atleta instruiu a menina a "chuchar" o pão no molho durante o aniversário da sogra, Telma Fonseca, nesta segunda-feira, 20. O momento foi compartilhado pela influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe da menina e namorada do futebolista, nas redes sociais.

"Molha o pãozinho e come", explicou Neymar a Mavie. A menina chuchou o pão e, antes de colocar na boca, ela resolveu pegar mais molho no prato. "Mais?", se surpreendeu o atacante do Al-Hilal. Ela então come o pão com molho e é parabenizada pelo pai: "Muito bem, meu amor". E então, a herdeira começa a bater palminha.

De acordo com o Istituto Italiano di Cultura San Paolo, o "fare la scarpetta!" é o hábito de "chuchar" uma fatia de pão, com garfo ou com as mãos, no que restou de molho no prato, que pode ser um molho de tomate, um ragu ou o molho da salada.

Confira, abaixo, o momento:

Mavie é ensinada pelo pai, Neymar Jr., a "chuchar" o pão no molho durante refeição - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna também compartilhou com seus seguidores um vídeo do momento do parabéns, que foi entoado em inglês. A influenciadora aproveitou para se declarar à mãe: "Parabéns, mommy! Que seja um ano maravilhoso e abençoado! Obrigada por tudo o que faz por nós! Te amamos", escreveu na legenda da publicação.

Relacionamento

Neymar e Bruna esperam a segunda filha juntos. O anúncio da gravidez aconteceu no Natal do ano passado. No post, os dois mostraram registros do chá revelação e contaram que serão pais de mais uma menina. Além de Mavie, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento que teve com Carol Dantas, e Helena, de cinco meses, do breve affair com Amanda Kimberlly.

Confira, abaixo, publicações sobre o momento:

