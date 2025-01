João Baldasserini completa 41 anos hoje; mãe cantora serviu como exemplo para ator seguir na arte

Aniversariante do dia, João Baldasserini tem veia artística na família e seguiu o exemplo da mãe, que é cantora, para iniciar trajetória como ator

Nesta quinta-feira, 23 de janeiro, o atorJoão Baldasserini completa 41 anos. Criado no interior de São Paulo, ele ganhou destaque ao participar de sua primeira novela na Globo em 2010, onde interpretou o personagem Túlio em Tempos Modernos. A mãe do intérprete, a cantora Kika Baldasseirine, serviu como exemplo para ele seguir na arte. Relembre a o ínicio e trajetória do artista na televisão.

Inspiração na família

Desde pequeno, João teve a mãe, Kika, como seu principal exemplo. Sem uma presença masculina presente desde a separação dos pais, quando tinha 5 anos, ele foi criado apenas pela figura materna junto com o irmão Luiz.

Além de influenciar o filho com a veia artística, Kika também teve um forte papel na vida religiosa do ator: monja, Kika foi apresentada ao budismo por sua irmã, que já fazia parte da religião, e acabou se convertendo após frequentar retiros e se aprofundar na filosofia.

João cresceu imerso nesse ambiente, compartilhando experiências espirituais ao lado da mãe. "Minha primeira experiência em um retiro budista foi com ela, e isso acabou me marcando muito", revelou em entrevista à Quem.

Início e sucesso na Globo

Ainda no começo de sua carreira, João chamou atenção ao dar vida a Henri no remake de O Astro (2011). O personagem, um homem gay, gerou burburinho na época, mas o intérprete tratou o papel com naturalidade. "Sou um ator, estou aqui para contar histórias. Se precisar beijar outro ator, faço isso sem problema nenhum. É sempre técnico", declarou à Revista CARAS.

Pouco tempo depois, o ator se destacou na minissérie Felizes Para Sempre? (2015), no papel de Joel, contracenando com Paolla Oliveira (42). Com a trajetória consolidada, Baldasserini começou a conquistar papéis de destaque: em A Regra do Jogo (2015), viveu o vilão Victor, e, em Haja Coração (2016), assumiu seu primeiro protagonista, Beto.

Em Pega Pega (2017), deu vida ao carismático Agnaldo, um dos participantes do assalto ao hotel Carioca Palace. Seu relacionamento com Sandra Helena (Nanda Costa) conquistou os espectadores, transformando o casal em um dos favoritos da trama. Já em O Tempo Não Para (2018), enfrentou o desafio de interpretar gêmeos opostos, Emílio e Lúcio. Outro personagem marcante foi Zezinho, de Salve-se Quem Puder (2020), sua penúltima novela na Globo até então.

Em 2024, João protagonizou uma situação inusitada na televisão brasileira: ele apareceu simultaneamente em duas produções inéditas de emissoras diferentes, Família É Tudo, da Globo, e A Infância de Romeu e Julieta, do SBT.

João explicou que, ao ser convidado para integrar o elenco de Família É Tudo, já estava comprometido com as gravações da novela infantil do SBT. Após finalizar seu trabalho por lá, buscou uma nova oportunidade na Globo e acabou entrando no meio da trama no papel de Ernesto, um produtor musical falido que se envolvia em esquemas para prejudicar outros personagens.

