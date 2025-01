Wanessa Camargo surge em foto inédita com a irmã recém-nascida, Clara

Que fofura! Graciele Lacerda dividiu uma foto encantadora de Wanessa Camargo com a irmã caçula logo após o nascimento da bebê

A família Camargo está completa desde que a pequena Clara chegou ao mundo! A bebê, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, tem sido bastante paparicada pelos irmãos antes mesmo do nascimento.

Na tarde de quarta-feira, 22, a pequena encantou o público ao surgir em uma foto inédita com a cantora Wanessa Camargo. O clique fofíssimo das duas irmãs, compartilhado por Graciele em seus stories no Instagram, foi registrado ainda na maternidade.

Na imagem, a artista aparece deitada em um sofá enquanto segura a bebê recém-nascida nos braços. Esbanjando alegria, Wanessa não poupou sorrisos ao posar para a câmera com a caçula da família.

O registro da cantora com a pequena foi publicado por Graciele durante um bate-papo descontraído da influenciadora digital com os seguidores. Na ocasião, um internauta quis saber se Wanessa Camargo já havia visitado a irmãzinha e, como resposta, a esposa de Zezé Di Camargo compartilhou o clique inédito da cantora com Clara.

Vale lembrar que além de Clara e Wanessa, o cantor sertanejo também é pai da atriz Camilla Camargo e Igor Camargo, frutos de sua antiga união com a empresária Zilu Godoi. Recentemente, em entrevista à 'Quem', Zezé explicou que o filho ainda não conheceu a irmã caçula por estar fora do Brasil.

No entanto, apesar da distância, o artista revelou que Igor sempre liga por chamada de vídeo para saber da bebê. "Estou louco para ver os quatro juntos. Quero fazer uma foto da prole inteira. Aí o pai ficará feliz por completo", declarou.

