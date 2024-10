Márcia Sensitiva faz previsão sobre gravidez para Ticiane Pinheiro: ‘Praticar’

Vem bebê aí? Márcia Sensitiva surpreende ao prever a possibilidade de nova gravidez para Ticiane Pinheiro com César Tralli

Será que vem bebê aí? Na tarde da última quarta-feira, dia 30, Ticiane Pinheiro encontrou Márcia Sensitiva em um evento e aproveitou para pedir uma previsão sobre seu futuro com César Tralli. Após revelar seus planos de aumentar a família, a apresentadora questionou a sensitiva sobre a possibilidade de uma nova gravidez e se surpreendeu com a resposta.

Enquanto filmava stories de seu perfil no Instagram, Ticiane fez a pergunta para Márcia: “Eu vou ter mais um filho?”, ela quis saber. Sincera, a sensitiva confirmou a possibilidade e ainda revelou o sexo da criança: “Veio para ter mais um menino nessa terra, mas tem que praticar”, ela revelou que os apresentadores podem aumentar a família em breve.

“Eu pratiquei ontem, vale?”, Ticiane perguntou em tom de brincadeira e Márcia revelou quais são os melhores dias para a famosa conseguir engravidar: “Tem que praticar mais, na terça e no sábado”, disse a sensitiva. Esperta, a apresentadora já mandou um recado para o maridão: “Amor, terça e sábado, viu?”, declarou bem-humorada.

Márcia Sensitiva faz previsão sobre gravidez para Ticiane Pinheiro - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Ticiane já falou diversas vezes sobre o desejo de aumentar a família com Tralli: “Pensar a gente pensar, tentar a gente tenta, conseguir é uma outra história", brincou ela sobre a situação. Além disso, a jornalista ainda entregou que não evita a concepção de com o marido. Mas apesar das tentativas, a gestação ainda não aconteceu.

Vale mencionar também que Ticiane Pinheiro é jornalista, apresentadora, modelo e, com muito orgulho, mãe de duas meninas: Rafaella Pinheiro Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus, e da pequena Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, do atual casamento com o jornalista César Tralli.

Ticiane Pinheiro beija a barriguinha de Sabrina Sato:

Nesta terça-feira, 29, Sabrina Sato recebeu inúmeros famosos em um luxuoso hotel de São Paulo para prestigiar o evento da revista Forbes Life Fashion, em que ela é capa ao lado do noivo Nicolas Prattes. Ticiane Pinheiro também marcou presença no evento e fez questão de posar para fotos ao lado de Sabrina, até mesmo deu um beijinho na barriga da amiga.

