Ticiane Pinheiro beija a barriguinha de Sabrina Sato em evento

Nesta terça-feira, 29, Sabrina Sato recebeu inúmeros famosos em um luxuoso hotel de São Paulo para prestigiar o evento da revista Forbes Life Fashion, em que ela é capa ao lado do noivo Nicolas Prattes.

A apresentadora arrasou com um look preto e repleto de transparências, exibindo a barriguinha já saliente da gravidez. Sabrina já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Ticiane Pinheiro também marcou presença no evento e esbanjou elegância com um look azul. A famosa fez questão de posar para fotos ao lado de Sabrina e até mesmo deu um beijinho na barriga da amiga.

Padrasto

O ator Nicolas Prattes compartilhou mais um momento ao lado da filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe, de cinco anos. Noivo da apresentadora e esperando o primeiro bebê com ela, o famoso postou nesta terça-feira, 29, que acompanhou a ida da menina para a escola.

No carro, a ex-BBB apareceu fazendo um penteado na herdeira e o intérprete de Rudá, da novela das nove, Mania De Você, admirou o carinho e cuidado que a amada tem com a filha. Nicolas Prattes então falou sobre a importância dessas atenções no dia a dia da criança.

"Os pequenos momentos que formam o caráter", refletiu o global ao gravar a noiva arrumando cabelo de sua enteada no caminho para o colégio.

No último final de semana, Zoe ficou na casa de Duda Nagle e o ator fez uma ligação de vídeo para a filha ver Sabrina Sato e Nicolas Prattes também participou do momento.

É bom lembrar que, nas última semanas, na quarta-feira, 16 de outubro, a apresentadora confirmou que está grávida. No início de 2023, ela revelou o fim do relacionamento com Duda Nagle, que contou que o término foi bem difícil.

