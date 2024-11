Manu Gavassi exibe barriga de grávida com look estiloso: 'Tá linda'

A cantora Manu Gavassi encantou os fãs na manhã desta sexta-feira, 22, ao compartilhar novas fotos mostrando como está o seu barrigão de grávida

A cantora Manu Gavassiencantou os fãs na manhã desta sexta-feira, 22, ao compartilhar novas fotos mostrando como está o seu barrigão de grávida. Noiva do modelo Jullio Reis, ela está à espera do primeiro filho do casal.

Nas imagens compartilhadas no feed do Instagram, ela mostrou registros de um evento que prestigiou na companhia do noivo na capital paulista. Para a noite, ela apostou em um vestido vermelho brilhoso e completou o look com acessórios.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Família linda e estilosa? Temos! Amamos vocês três", disse um. "Que felicidade ver vocês assim, cultivando esse pacotinho", opinou outro. "Vocês três merecem toda a felicidade do mundo!", desejou um terceiro. "Tá linda", opinou mais um.

O anúncio da gravidez

A gravidez foi anunciada o início de novembro. Em um post nas redes sociais, ela mostrou uma foto de sua barriguinha já saliente. Na legenda, ela contou que está com 5 meses de gestação. “5 meses de (ainda mais) amor”, disse ela.

Jullio Reis e Manu Gavassi assumiram o namoro no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados. Já o noivado foi revelado em maio de 2024. "Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor, Jullio. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", escreveu ela.

