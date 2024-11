Manu Gavassi está grávida! Quem é Jullio Reis, noivo dela e pai do bebê

A cantora Manu Gavassi anunciou nesta sexta-feira, 8, que está grávida do ator Jullio Reis. Saiba mais sobre o noivo dela

A cantora Manu Gavassi está esperando um filho com o Jullio Reis! Nesta sexta-feira, 8, a artista anunciou a novidade para os fãs por meio de fotos compartilhadas em seu perfil no Instagram. Com isso, que tal saber mais sobre o pai do bebê?

Jullio Reis é modelo e ator. Ele começou sua carreira de modelo ainda na adolescência e já fez trabalhos em outros países. Nos últimos tempos, o artista começou a se dedicar à atuação. O jovem atuou no filme S.O.S.: Mulheres ao Mar 2 em 2015 e no curta-metragem Homem Peixe, de 2019, e atualmente está focado em seus estudos de atuação.

Ele foi, inclusive, selecionado para interpretar Cazuza no filme Homem com H, sobre a vida de Ney Matogrosso, que está em fase de produção. Discreto quanto à vida pessoal, Jullio Reis conta com mais de 40 mil seguidores no Instagram e costuma compartilhar momentos de sua vida pessoal e profissional.

Jullio Reis e Manu Gavassi assumiram o namoro no dia 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados. Já o noivado foi revelado em maio de 2024. "Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor, Jullio. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", escreveu ela.

O anúncio da gravidez

Em uma publicação no feed do Instagram, a cantora compartilhou um clique em que mostra a barriguinha de gestação "5 meses de (ainda mais) amor", escreveu na legenda.