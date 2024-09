Maisa se derrete em visita à Helena, filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Que fofura! Em São Paulo, a atriz Maisa realizou uma visita especial à pequena Helena, filha caçula de Neymar Jr e Amanda Kimberlly

Morando atualmente no Rio de Janeiro, a atriz e apresentadora Maisa Silva aproveitou sua passagem em São Paulo para realizar uma visita bastante especial à Helena, filha da modelo Amanda Kimberlly com o jogador de futebol Neymar Jr. Através das redes sociais, a artista dividiu com os seguidores alguns registros do encontro, ocorrido na tarde de sábado, 7.

Em seus stories no Instagram, Maisa, que é uma grande amiga de Amanda Kimberlly, surgiu segurando a bebê no colo enquanto dava mamadeira para Helena. A pequena, inclusive, completou 2 meses de vida na última semana e ganhou uma festinha intimista da mamãe coruja.

Em outra imagem publicada por Maisa Silva, a atriz aparece sorridente ao lado da modelo e de outras duas amigas. "Visitando os amores Amanda Kimberlly e Helena", derreteu-se a famosa na legenda da foto.

Recentemente, Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilhou um novo registro fofíssimo com a sobrinha caçula nos braços. Além de tia, ela também é madrinha de Helena.

Maisa visita Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução / Instagram

Filho de Neymar Jr aparece em foto inédita com a irmã caçula

Recentemente, o filho de Neymar Jr, Davi Lucca completou 13 anos e ganhou homenagens nas redes sociais. Inclusive, ele foi homenageado pela modelo Amanda Kimberlly, que é mãe de Helena, filha caçula do jogador de futebol.

Nos stories do Instagram, Amanda compartilhou uma foto inédita de Davi com Helena. Na imagem, ele apareceu dando um beijo na cabeça da irmãzinha durante um encontro deles.

Vale lembrar que Davi, fruto do antigo relacionamento de Neymar Jr com Carol Dantas, estava ao lado do pai no dia do nascimento de Helena em uma maternidade de São Paulo. Além do primogênito e da caçula, o jogador de futebol também é pai da pequena Mavie, de 11 meses, fruto de sua união com Bruna Biancardi; confira o registro!