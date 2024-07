Amanda Kimberlly faz rara aparição em público na festa de despedida de Maisa

Mãe da filha recém-nascida de Neymar Jr, Amanda Kimberlly, chama atenção em rara aparição para celebrar a festa de despedida de Maisa

No último domingo, 28, Maisa compartilhou um álbum de fotos de sua festa de despedida em São Paulo. Prestes a estrear na próxima novela da Globo, a atriz está com as malas prontas para se mudar para o Rio de Janeiro. Entre os convidados da estrela, a presença de Amanda Kimberlly, mãe da filha recém-nascida de Neymar Jr, chamou atenção.

Bastante discreta sobre sua vida pessoal, Amanda apareceu curtindo o evento em uma foto compartilhada por um amigo próximo. No registro, ela posa ao lado dele e também da atriz e apresentadora. É válido lembrar que elas são amigas de longa data, e a artista chegou a parabenizar a modelo pela gestação nas redes sociais.

Amanda Kimberlly curte festa de despedida de Maisa - Reprodução/Instagram

Além disso, esta é a primeira vez que Amanda faz uma aparição pública desde o nascimento de sua primeira filha, Helena, que chegou ao mundo no início do mês. A pequena é fruto de um breve relacionamento com Neymar e é nove meses mais nova que Mavie, filha do jogador com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Durante a gestação, a paternidade do jogador gerou muitos rumores. No entanto, o craque confirmou oficialmente cerca de duas semanas após o nascimento da filha. Em suas redes sociais, o jogador de futebol publicou um álbum de fotos do parto da sua terceira filha e celebrou a chegada do novo membro da família com Amanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Quem é Amanda Kimberlly?

Com um perfil mais discreto nas redes sociais, Amanda Kimberlly é modelo. Até o momento, ela fez apenas 25 posts nos quais limita os comentários e dá poucos detalhes de sua vida pessoal. Ela mostrou momentos em meio à natureza, com viagens. Antes disso, ela ganhou destaque ao marcar presença no reality show ‘Are you the one?’ da MTV Brasil.

Inclusive, após dar à luz a pequena Helena, fruto de um breve relacionamento com o jogador de futebol, um vídeo antigo da modelo começou a circular nas redes sociais. Nas imagens, a influenciadora digital revela que só aceitou participar do reality show por conta do cachê e também para ‘aparecer’: "Não quero ficar mentindo, vim por causa do dinheiro e para me aparecer", ela declara.