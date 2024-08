Rafaella Santos compartilha nova foto ao lado da sobrinha, Helena

Rafaella Santos derreteu seus seguidores com nova foto de Helena, filha de Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly

Na tarde desta quinta-feira, 22, Rafaella Santos, irmã de Neymar, encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um novo clique de sua sobrinha e afilhada, Helena. A bebê é filha do jogador de futebol com Amanda Kimberlly, amiga próxima da influenciadora.

Além da foto de Helena, que esbanjou fofura, a influenciadora digital também aproveitou para publicar algumas selfies. Entre os registros, Rafaella posou de biquíni e também compartilhou uma sem maquiagem.

Rafaella recebeu uma chuva de elogios pelos cliques: “Quee linda que vc esta!!!”, escreveu um, “Eu amo essa foto”, comentou outra, “Lindass”, disse uma terceira.

Recentemente a influenciadora compartilhou com os fãs no Instagram um mimo que preparou para os três filhos do craque,Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de dez meses, e Helena, de um mês. Botafoguense, ela mostrou camisas do time com os nomes dos sobrinhos - o alvi-negro joga contra o Flamengo.

Apesar de ter escolhido modelos diferentes para cada um dos sobrinhos, Rafaella demonstrou carinho por todos e se preocupou em selecionar presentes especiais para cada um. Além dos uniformes personalizados, ela também escolheu uma camiseta para si e adicionou um body de bebê, sem revelar quem receberá esse mimo.

Bruna Biancardi se revolta ao ser acusada de promover rixa entre filhos de Neymar:

Bruna Biancardi está furiosa após ser acusada de instigar rivalidade entre sua filha com Neymar Jr, Mavie, de 10 meses, e Helena, de apenas um mês, que é fruto de um rápido affair do atleta com Amanda Kimberlly. Em suas redes sociais, a namorada do jogador de futebol desmentiu as acusações e se pronunciou sobre a polêmica.

Tudo começou quando a dona de um fã-clube afirmou ter sido bloqueada por Bruna em sua conta no Instagram. Segundo o relato, a influenciadora teria se incomodado ao ver que o perfil começou a postar fotos de Helena, a terceira filha do jogador, e a acusaram de incentivar a rivalidade entre as herdeiras de Neymar, mas Biancardi fez questão de rebater.