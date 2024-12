Maíra Cardi relata susto em terceira gravidez e explica orientações médicas

Grávida do terceiro filho, Maíra Cardi contou detalhes do susto que passou recentemente e revelou que precisará permanecer em repouso

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais no domingo, 22, para contar ao público que passou por um susto em sua terceira gestação. Casada com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, ela está à espera do primeiro filho do casal e tem compartilhado detalhes da nova fase desde que o casal decidiu engravidar.

De acordo com Maíra, apesar de estar se sentindo bem, aconteceu um leve sangramento que a deixou preocupada. Com isso, ela foi ao médico realizar uma ultrassonografia para ver o bebê e investigar a causa do ocorrido inesperado.

"Hoje acordei me sentindo super bem e até pensei em treinar um pouco, mas lembrei que o médico recomendou evitar esforço físico até a décima semana, já que esse período tem mais risco de perder o bebê", iniciou Maíra Cardi, explicando que o sangramento aconteceu após ela e Thiago terem relações íntimas.

"Quando fui ao banheiro, saiu um pouquinho de sangue. Pode ser normal, mas o médico pediu para eu ficar deitada e evitar relações”, continuou. Apesar do susto inicial, a coach garantiu que ficou tranquila e se apegou à fé. "Normalmente, as mulheres ficam apavoradas. No início, confesso que fiquei, mas aprendi a lidar com isso. Deus é o dono de tudo", declarou.

Na sequência, Maíra explicou que seu médico a orientou a permanecer em repouso e evitar maiores esforços. "Atualizando vocês aqui da cama, que é onde posso ficar. Ele passou um remédio, pediu para eu ficar de repouso e, se tiver outro sangramento, ir ao hospital. Como tive um sangramento e parou, a priori vou ficar em casa de repouso, se acontecer alguma coisa vou ao médico", disse.

Maíra Cardi revela receio em terceira gravidez

Recentemente, Maíra Cardi, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia Cardi, de 6, usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito da nova gestação e contou que está receosa com a amamentação do caçula. Por meio de um vídeo publicado em seu TikTok, ela explicou que tem enfrentado um problema com seus seios na atual gravidez.

Isso porque, após o nascimento da herdeira caçula, fruto da antiga relação com Arthur Aguiar, a famosa acreditou que não teria mais filhos e decidiu colocar uma prótese de silicone de 400ml, além de diminuir o tamanho do bico do peito. Devido às intervenções, Maíra Cardi relatou que talvez não consiga amamentar o bebê; confira detalhes!

Leia também: Maíra Cardi toma decisão em relação ao nascimento do filho