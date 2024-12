Maíra Cardi conta sobre profecia que se cumpriu em sua vida: 'Não acreditava'

A influenciadora Maíra Cardi contou que sua gravidez aconteceu após uma profecia e mostrou detalhes de um culto que foi realizado em sua mansão

A influenciadora e empresária Maíra Cardi está grávida do coach financeiro Thiago Nigro. Nesta sexta-feira, 6, ela contou que sua gravidez aconteceu após uma profecia e mostrou detalhes de um culto que foi realizado em sua mansão.

"Você acredita em profecia? Eu não acreditava nem em profecia e nem em profeta, mas Deus foi amolecendo meu coração. Há vinte dias atrás, o Saulo Mattos nos deu essa profecia", iniciou ela na publicação.

Em seguida, ela mostrou que o pastor conversava a com a mãe de Maíra Cardi. "Acredita, minha filha, porque eu te darei um neto e vai sair desse ventre aqui. Bote a mão no ventre dela", disse ele, que apontou para a influenciadora.

Segundo a influenciadora, o pastor adiantou até o sexo do bebê. "O mais interessante é que quando Deus fala, ele confirma o que falou", disse Cardi, que citou uma outra profecia envolvendo seu marido, que ficou sabendo há dois anos que seria pai.

"Quando ele recebeu essa profecia dois anos atrás parecia impossível, primeiro que ele estava finalizando uma história, e depois que ele nem sonhava em casar. Ele sabia que quando casasse e tivesse filhos seria para sempre. Nada é impossível para Deus, tudo é possível no tempo dele", declarou ela.

Ao final, a influenciadora reforçou sua fé. "Eu não sei o que você está passando, mas se você está esperando, virá. No tempo dele", declarou ela.

Como foi o anúncio da gravidez?

Em sua rede social, ela deu a notícia nesta segunda-feira, 02, ao postar o vídeo do momento em que contou para o marido que está esperando o primeiro bebê deles. Vale lembrar que o pequeno será o primeiro herdeiro de Thiago Nigro. Maíra já é mãe de Lucas Cardi, de 24 anos, do primeiro casamento dela com Nelson Rangel, e de Sophia, de 6 anos, do relacionamento da influencer com o ator Arthur Aguiar.

