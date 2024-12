Maíra Cardi revela receio em terceira gravidez: 'Não sei se vou conseguir'

Grávida de seu terceiro filho, Maíra Cardi contou que tem enfrentado um problema na atual gestação e relatou receio após nascimento do bebê

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi revelou recentemente que está grávida de Thiago Nigro e, desde então, tem compartilhado com o público cada detalhe da nova fase de vida do casal. Ela, que já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia Cardi, de 6, usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito da nova gestação e contou que está receosa com a amamentação.

Por meio de um vídeo publicado em seu TikTok, Maíra explicou que tem enfrentado um problema com seus seios na atual gravidez. Isso porque, após o nascimento da herdeira caçula, fruto da antiga relação com Arthur Aguiar, a famosa acreditou que não teria mais filhos e decidiu colocar uma prótese de silicone de 400ml, além de diminuir o tamanho do bico do peito.

Devido às intervenções, Maíra Cardi relatou que talvez não consiga amamentar o bebê. "Como eu achei que não ia ter filhos, deixei meu peito bonitinho porque era pra ver só. Agora, eu tenho que usar, eu não posso usar. Eu tô arrasada! Tô aqui brincando porque eu sou palhaça, mas eu fiquei bastante triste porque eu não sei se vou conseguir amamentar e eu amamentei meus dois filhos superbem", declarou ela.

Em seguida, a coach contou que tem sentido bastante dor nos seios nesta gravidez. "E está doendo, doendo, doendo tanto! Ele começou a se preparar e eu já tenho 400 ml, não sei o que vai acontecer... Vai rasgar e a prótese vai sair para fora? Não sei o que vai acontecer", desabafou ela, por fim.

Quando Maíra Cardi descobriu a gravidez?

Maíra Cardi está radiante desde que descobriu que será mamãe pela terceira vez! À espera do primeiro filho com o marido, Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, ela tem compartilhado com os seguidores todo o processo da nova fase, desde as tentativas de engravidar até o dia em que o teste apontou o tão esperado 'positivo'.

Após contar que sua gravidez aconteceu depois de uma profecia durante um culto realizado em sua casa, Maíra revelou quando descobriu a gestação. No início de novembro, a famosa explicou que o casal tentaria engravidar de forma natural e, caso não conseguissem, partiriam para a FIV (Fertilização In Vitro); confira mais detalhes!

Leia também: À espera do primeiro filho com Thiago Nigro, Maíra Cardi passa por tratamento alternativo