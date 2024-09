Mãe de Sthefany Brito mostra o rosto do neto recém-nascido; veja

Dias após o nascimento do neto, mãe de Sthefany Brito, Sandra Brito, mostra melhor o rostinho de Vicenzo; confira o clique

A mãe de Sthefany Brito, Sandra Brito, encantou ao compartilhar uma foto mostrando o rostinho do neto recém-nascido, Vicenzo. Nesta quarta-feira, 11, a vovó coruja publicou um clique do bebê, nascido no dia nove, e chamou a atenção ao exibi-lo melhor.

Até então, a mamãe de segunda viagem só havia postado alguns cliques do parto e o rostinho do caçula só apareceu logo ao sair da barriga. Agora, com o registro de Sandra Brito foi possível ver melhor o segundo herdeiro da atriz, que já tinha Antonio Enrico, de tês anos.

"E ele chegou para completar os nossos corações... tô apaixonada... te amo tanto meu amor... vovó não se cansa de te admirar… que Deus te abençoe grandemente. Gratidão", declarou-se para o neto.

Na segunda-feira, 09, Sthefany Brito deu à luz seu segundo herdeiro com o empresário Igor Raschkovsky. "9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja, recebendo o carinho dos fãs.

A famosa então contou que teve reação após a anestesia do parto: “Falei para vocês, ele nasceu segunda-feira, nasceu super bem graças a Deus. Eu para variar tive bastante reação a anestesia, é normal. No parto do Enrico ainda foi um pouco pior. Tive muito enjoo, depois tive tremedeira, depois muita tontura e foi assim”, lembrou.

Significado do nome do filho de Sthefany Brito

A atriz Sthefany Brito já é mamãe pela segunda vez! Nesta semana, ela anunciou o nascimento do segundo filho, um menino que recebeu o nome de Vicenzo e é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky. O nome Vicenzo ou Vincenzo tem origem italiana, é uma variação de Vicente e tem um significado muito especial; confira!