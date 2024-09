Sthefany Brito celebra após deixar a maternidade com o segundo filho, Vicenzo

Hora de ir para casa! Sthefany Brito e Igor Raschkovsky deixam a maternidade após o nascimento do segundo filho, Vicenzo

Na tarde desta quarta-feira, 11, Sthefany Brito usou as redes sociais para revelar que já recebeu alta e deixou a maternidade após o nascimento de seu segundo filho com Igor Raschkovsky, o pequeno Vicenzo. Em casa, a mamãe de segunda viagem contou como estão sendo os primeiros momentos ao lado do mais novo membro da família.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Sthefany apareceu em um vídeo e contou que já recebeu alta após a chegada do pequeno: “Bom, já estamos em casa. Graças a Deus. A gente chegou quase agora em casa. Estamos bem, Vicenzo está bem, eu tô bem dentro de tudo que pode estar”, a artista celebrou seu retorno com o bebê nos braços.

Na sequência, Sthefany contou que teve reação após a anestesia do parto: “Falei para vocês, ele nasceu segunda-feira, nasceu super bem graças a Deus. Eu para variar tive bastante reação a anestesia, é normal. No parto do Enrico ainda foi um pouco pior. Tive muito enjoo, depois tive tremedeira, depois muita tontura e foi assim”, lembrou.

Além de celebrar a recuperação, Sthefany comparou os partos dos filhos, já que ela também é mãe de Antonio Enrico: “Comparando um parto com o outro, acho que nesse me recuperei um pouco melhor. Eles nasceram em horários próximos, mas do Enrico só fui tomar banho no dia seguinte, então passei o dia deitada, a noite deitada”, destacou.

“Do Vicenzo tomei banho no mesmo dia, isso deu uma acordada, uma sensação de bem estar, dentro do que dá para ser. Então acho que isso me ajudou a dar uma boa recuperada logo. Na terça já estava bem melhor e agora alta”, Sthefany completou e contou que já estava curtindo os primeiros momentos com o segundo filho em casa.

Sthefany Brito deixa a maternidade com o segundo filho, Vicenzo - Reprodução/Instagram

“Vocês me viram fazer bastante stories aqui na poltrona, agora estou aqui como dono de tudo, dono desse quarto e dono do coração da mamãe. Primeira mamada dele aqui. Estar com ele aqui agora, que delícia, Deus é bom demais”, disse Sthefany, que anunciou o nascimento de Vicenzo na noite da última terça-feira, 10, em suas redes sociais.

Saiba o significado do nome do filho de Sthefany Brito:

A atriz Sthefany Brito já é mamãe pela segunda vez! Nesta semana, ela anunciou o nascimento do segundo filho, um menino que recebeu o nome de Vicenzo e é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky. O nome Vicenzo ou Vincenzo tem origem italiana, é uma variação de Vicente e tem um significado muito especial; confira!