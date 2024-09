Sthefany Brito: Saiba o significado do nome do filho da atriz

A atriz Sthefany Brito acaba de se tornar mãe pela terceira vez. Saiba qual é o significado do nome do filho dela: Vicenzo

A atriz Sthefany Brito já é mamãe pela segunda vez! Nesta semana, ela anunciou o nascimento do segundo filho, que recebeu o nome de Vicenzo e é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky. Que tal saber o significado do nome do bebê?

O nome Vicenzo ou Vincenzo tem origem italiana e é uma variação de Vicente. O significado é associado com Vencedor e Conquistador, e também com força e sucesso. Este é um nome clássico e comum na Itália.

Antes do nascimento do filho, Sthefany contou a história de como escolheu o nome dele. “Então, a gente queria o nome italiano, porque Enrico é italiano e a gente queria o nome Italianinho para ficar igual do irmão, aí é que tá, a gente tinha muitas opções. Foi realmente muito difícil, pensamos em Filipo, Matteo, Luigi e alguns um pouquinho mais diferentes como Giuseppe, mas aí a gente falava tipo ‘Matteo’ e o Igor gostava, mas nada que brilhasse os olhos assim, sabe? A gente ficou um tempo indeciso, não foi fácil”, relatou.

Foi quando o marido da artista encontrou o nome especial: “Quem falou de Vicenzo foi o Igor. A gente deu um Google caçando um nome italiano e aí a gente achou o original. Eu sei que tem gente que já acha que tá errado, porque é Vincenzo na Itália, mas aí a gente faz o quê? Complica a vida da criança”, ela brincou com a grafia do nome.

Nascimento de Vicenzo

Nasceu! Na noite desta terça-feira, 10, a atriz Sthefany Brito anunciou o nascimento de Vicenzo, seu segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky. Os dois já são pais de Antonio Enrico, de três anos.

Em seu perfil no Instagram, a irmã do ator Kayky Brito postou algumas fotos tiradas após o parto do herdeiro, que veio ao mundo nesta última segunda-feira, 9, e se declarou para ele na legenda.

"9/09/2024. Chegou nosso tão esperado pacotinho de amor… nosso Vicenzo! Bem-vindo meu filho! Você não tem noção o quanto é amado!", escreveu a mamãe coruja.