Mãe de Nicolas Prattes dá sua opinião sobre o namoro com Sabrina Sato: ‘Convivência’

Mãe de Nicolas Prattes, Giselle Prattes abre o jogo sobre o relacionamento do filho e revela como é a convivência com Sabrina Sato

Quando começaram os rumores sobre o namoro de Nicolas Prattes com Sabrina Sato, foi apontado que a mãe do ator estava feliz da vida com a novidade. Agora, Giselle Prattes rompeu o silêncio e compartilhou sua opinião sobre o relacionamento do filho, além de detalhar a convivência com a nora em uma entrevista para a revista Quem.

Giselle, que se tornou mãe quando ainda era adolescente e tem só quatro meses a mais que Sabrina, destacou que nunca se preocupou com a diferença de idade. Durante a conversa, ela confirmou que aprovou o relacionamento do filho assim que soube da novidade: "Minha primeira reação foi de alegria”, a artista iniciou seu relato sobre o romance.

“Porque o mais importante para mim sempre foi a felicidade do Nicolas. A Sabrina é uma pessoa incrível, e é muito fácil gostar dela. Eles formam um casal lindo, e saber que ele está com alguém que está feliz ao lado dele e que compartilha dos mesmos valores é muito reconfortante para mim. Eles são muito lindos juntos e companheiros. É lindo de ver", disse.

De acordo com Giselle, a convivência com a nora é ótima: "A Sabrina é uma pessoa muito carinhosa, autêntica e generosa. Temos uma convivência muito boa e sempre nos apoiamos. Admiro muito a forma como ela lida com a vida e a carreira, e a mãe maravilhosa e esforçada que ela é. É maravilhoso ver a dinâmica dos dois”, ela exaltou a apresentadora.

“Como mãe e sogra, estou muito orgulhosa e feliz. Nos damos superbem", a mãe do ator elogiou a convivência e ainda falou sobre a possibilidade de ser avó no futuro: "Acho que toda mãe eventualmente pensa nisso, né? Ser avó é algo que vejo como uma grande bênção, mas sei que tudo tem seu tempo”, a artista opinou.

“O mais importante para mim é que o Nicolas siga o caminho que o faz feliz, e, se em algum momento isso incluir ter filhos, estarei aqui de braços abertos para essa nova fase. Vou curtir muito!", contou Giselle, que também é mãe de Fefe Prattes, de 15 anos. Vale lembrar que ela também é atriz e compartilhou que segue focada em sua carreira nas telinhas, cinema e teatro.

Inclusive, a carreira artística de Giselle começou bem cedo, quando ela tinha apenas sete anos de idade e entrou para uma escola de teatro. Aos 18 anos, estreou como a 'Garota do Zodíaco' do programa Planeta Xuxa, e chegou a se tornar uma paquita da apresentadora famosa. Além disso, ela participou de novelas como Verão 90 e Malhação.

