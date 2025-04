Jade Magalhães mostra parte do rosto de sua filha com Luan Santana; veja

Fofa demais! Jade Magalhães mostra como são suas manhãs com sua filha com Luan Santana e deixa escapar bochecha da bebê em foto

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou uma nova foto de sua filha com o cantor, a pequena Serena, de três meses. Nesta quarta-feira, 16, a influenciadora digital mostrou como passa as manhãs com a herdeira e acabou revelando um pouco do rosto da bebê.

Sem exibir até hoje a menina para o público, a eleita do artista mostrou a menina deitada e brincando em seu tapete de atividades. No registro foi possível apenas ver que Serena estava vestindo um macacão branco e que suas bochechas são fofas.

"Nossa manhãs", disse a mamãe de primeira viagem ao colocar vários corações coloridos, mostrando que curtem o momento com muito amor e diversão.

Nos últimos meses, Jade Magalhães impressionou ao exibir as malas de viagem de Serena. Dona de um estilo fino, a mulher do cantor escolheu itens personalizados com o nome da filha e em uma paleta de cor diferenciada.

Jade Magalhães mostra momentos com Luan Santana e sua filha

A esposa de Luan Santana, Jade Magalhães, compartilhou alguns momentos de sua intimidade na rede social. Nas últimas semanas, a influenciadora digital postou um compilado de um dia vivido ao lado do amado e da filha deles, Serena, e encantou.

Aproveitando o tempo livre, a eleita do sertanejo surgiu andando com ele em um veículo e depois curtindo o dia ensolarado. Além disso, Jade Magalhães ainda apareceu com a bebê em suas mãos e até exibiu um doce que comeu. Por fim, ela concluiu os cliques com uma frase sobre o "agora".

Sem exibir o rosto de Serena, a mulher do cantor chamou a atenção dos internautas com o tamanho que a menina já está. Veja as fotos dos momentos aqui!

Leia também:Jade Magalhães mostra truque para acalmar sua filha com Luan Santana