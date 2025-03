Wanessa Camargo arrasa no look para evento. Confira!

A cantora Wanessa Camargo marcou presença no Woman Awards, em São Paulo, e arrasou no look escolhido para a ocasião. Confira!

Nesta terça-feira, 25, acontece o Woman Awards Brasil 2025, na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a presença de diversos famosos.

Entre os artista convidados para o evento estava Wanessa Camargo, que arrasou na escolha do look para a ocasião.

A cantora posou sorridente para os fotógrafos presentes no local usando um vestido longo preto de poá e com algumas transparências em lugares estratégicos. Além disso, o cabelo soltou e a maquiagem leve deram o toque final na produção.

Relação de amizade

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao tomar uma atitude envolvendo o seu ex-namorado, o ator e cantor Dado Dolabella. Na noite de quinta-feira, 19, ela compartilhou um vídeo nos stories ao som da nova canção do rapaz, chamada A Gente Faz Amor.

A artista cantou um trecho da música com alegria e demonstrou o seu orgulho ao ver o resultado do novo projeto do ex-namorado. "Gente, essa é a nova música do Dado, que ele acabou de lançar. É uma delícia de música, muito gostosa, e eu participei, vi tudo isso acontecendo. Estou muito feliz por você, Dado, que seja muito sucesso”, afirmou ela.

Vale lembrar que Wanessa e Dado estão separados há algum tempo. Em fevereiro, ela confirmou o fim do namoro e falou no programa Domingão com Huck, da Globo, sobre a decisão de ficar solteira por um tempo. "O que eu posso dizer agora, é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida. Foi um ano de 2024 muito desafiador para mim, em todos os sentidos, então foi um ano que eu aprendi tanta coisa e foi tanto barulho, eu precisava de silêncio. Às vezes o silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento para entender", acrescentou.

É bom lembrar que o casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados.

