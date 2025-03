Filha de Neymar Jr, Helena esbanja fofura ao surgir sorridente em nova foto

A modelo Amanda Kimberlly encantou ao compartilhar uma nova foto fofíssima da pequena Helena, sua filha de 8 meses com Neymar Jr

Filha de Neymar Jr e Amanda Kimberlly, a pequena Helena encantou o público na noite de segunda-feira, 24, ao surgir sorridente em uma nova foto. O clique fofíssimo da bebê de 8 meses foi compartilhado pela mamãe coruja.

Em suas redes sociais, a modelo e influenciadora publicou a imagem da herdeira sentada sozinha em uma cama. Esbanjando fofura e carisma, Helena não poupou sorrisos ao posar para a câmera.

Recentemente, Amanda Kimberlly revelou que viajou com a pequena para o litoral e aproveitou bastante os dias ensolarados por lá. As fotos do momento especial também foram compartilhadas pela modelo. "O melhor lugar do mundo - o seu abraço", escreveu ela em inglês na legenda.

Vale lembrar que além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano e meio, fruto da atual união com Bruna Biancardi. O casal, inclusive, está à espera de Mel, que deve chegar ao mundo nos próximos meses.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

A festinha de mesversário de Helena

Recentemente, Amanda Kimberlly usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros da festinha de mesversário da filha, Helena. A pequena, fruto de uma relação com Neymar Jr, completou 8 meses de vida no dia 3 deste mês.

Nas imagens, Amanda mostrou detalhes do evento intimista preparado especialmente para a bebê. Assim como nos meses anteriores, a mamãe coruja organizou a festinha com um tema especial: flores.

Helena ainda ganhou um bolinho branco personalizado com girassois em volta. Além disso, a decoração contou com uma espécie de varal com alguns símbolos como borboleta, coração, castelo e cisne, todos em tons claros e pasteis.

Em um dos cliques, a pequena aparece sentada em frente a mesa decorada com um chapéu de aniversário na cabeça. Para a ocasião, Amanda Kimberlly escolheu um vestido branco de renda para vestir a herdeira. "Amo você, minha vida", escreveu ela em uma das fotos; confira os registros!

