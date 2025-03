Lucy Ramos encanta ao mostrar os detalhes do quarto da filha

A atriz Lucy Ramos postou fotos e um vídeo com os detalhes do quarto de Kyara, sua primeira filha com o ator e diretor Thiago Luciano

Lucy Ramos, que está na reta fina da primeira gestação, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto de Kyara, sua primeira filha com Thiago Luciano.

Em sue perfil, a atriz postou fotos e um vídeo exibindo tudo o que escolheu para o cantinho da herdeira. A decoração de uma das paredes conta com um papael de parede com os quatro cachorros do casal e a natureza. O cômodo ainda conta com um berço de madeira, uma poltrona de amamentação, uma cômoda com trocador e uma cama estilo montessoriana.

"O cantinho da Kyara já está pronto para recebê-la e começar uma nova história. Tudo do jeitinho que pensei: delicado, minimalista e carregado de afeto em cada detalhe. Coração quentinho em ver tudo se materializando", disse a mamãe coruja oa postar o vídeo.

Depois, Lucy compartilhou fotos com mais detalhes do cômodo. "Mais um pouquinho do quarto da minha princesa. Fiquei feliz que vocês gostaram e conseguiram captar a essência do aconchego, da simplicidade, organicidade e do sentido para nossa família. Seus aposentos te esperam, Kyky!", escreveu a famosa, que recentemente esteve no ar na novela 'Família é Tudo', da Globo.

Lucy Ramos fala da importância da maturidade para engravidar

Juntos há 18 anos, Lucy Ramos e Thiago Luciano estão prestes a iniciar mais um capítulo de sua história, agora, a três! À espera da primeira filha, Kyara, eles admitem à Revista CARAS que a nova fase acontece no melhor momento.

"Vivemos muitas coisas, viajamos bastante. Vivemos 18 anos, nós dois juntos desfrutando de tudo. E agora a vida nos presenteia com uma bebezinha. E é assim, a gente sempre deixou a vida rolar, deixou a coisa acontecer e aconteceu no momento que tinha que acontecer!", celebra a atriz, na reta final da gestação.

A gravidez tardia foi um desafio, mas ela teve a maturidade como aliada. "Vejo a geração da minha mãe, da minha sogra, que tinham essa cobrança de ter filhos cedo. Hoje a gente tem independência, quer ter nossa liberdade, realizar nossos sonhos e vai adiando cada vez mais", explica ela. Saiba mais!

