Deborah Secco faz homenagem para a mãe: 'Que sorte a minha'

Em suas redes sociais, Deborah Secco fez uma linda homenagem para a mãe, que está fazendo aniversário. Confira a postagem da atriz!

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a atriz postou várias fotos em que aparece ao lado da mãe Silvia, que está fazendo aniversário. A famosa também mostrou momentos especiais da matriarca com Maria Flor, de nove anos. A pequena é fruto do relacionamento de Deborah com Hugo Moura.

"Dia dela, minha mãe!!! Mulher que me ensinou sobre amor desde o primeiro momento. Me ensinou a ser livre, forte, doce e apaixonada pela vida! Obrigada mãe, por tanto. Que sorte a minha ter a melhor mãe do mundo. Sorte minha ser sua filha", escreveu a artista na legenda da publicação.

O último trabalho de Deborah Secco foi como a Lara em Elas Por Elas, novela exibida pela Redde Globo entre 2023 e 2024.

Relação com o ex

Discreto com sua vida pessoal e evitando os holofotes, o ator e diretor Hugo Moura falou um pouco sobre sua relação com Deborah Secco. Em uma entrevista para o Splash, do UOL, o ex-marido da atriz revelou o motivo de evitar exposição e como está após quase dois anos do fim do casamento com a artista.

Pais de Maria Flor, de nove anos, Hugo Moura comentou que a menina passa uma semana com a mãe e outra com ele. Além disso, ele falou sobre sua preocupação com a exposição. "Tudo é muito super exposto. Não é que eu seja contra a exposição, porque precisa, as pessoas estão lançando um filme com a Fernanda Montenegro, precisam de uma pré-estreia, de jornalistas, mas me preocupo muito com isso, sobretudo em cima das crianças... Nós crescemos sem isso, né? Então, como é que vai ser para ela [Maria Flor] depois? Tento me informar ao máximo para tomar as melhores medidas", disse.

O diretor ainda se mostrou surpreendido com o fato das pessoas ainda noticiarem a separação deles. "É muito doido isso. Até a própria Déborah já falou, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Vai fazer dois anos, daqui a pouco, que nos separamos, a vida andou para caramba. Eu já estou praticamente casado com outra pessoa", declarou.

